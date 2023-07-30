استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم

منذ انتهاء الامتحانات، تصدرت نتيجة الثانوية العامة 2023 قائمة البحث الأكثر بحثا على مدار الأسابيع الماضية.

وصرحت وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال دقائق، وأنها في مرحلة التدقيق ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنـــا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية 2023

كل ما عليك فعله بعد الدخول للموقع هو كتابة رقم الجلوس

– تحديد المحافظة

– تحديد الشعبة

اضغط هنا لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

مؤشرات النجاح في الثانوية العامة 2023

أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتائج هذا العام مبشرة مقارنة بشكوى الطلاب من امتحانات بعض المواد وهذا يشير إلى استيعاب الطلاب لنظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمدة على قياس مهارات الفهم عند الطالب وأن النسبة تتراوح بين 78 و 79%، موضحا أن ارتفاع نسب النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 في المواد أدى لرفع نسبة النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 عن العام الماضى والتى وصلت إلى 75.4%.

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 ستظهر للنور اليوم، وأوضح أن نتيجة الثانوية العامة تمر الآن في مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة لكل طالب.

وناشدت وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، وتخفيف حمل القلق والتوتر عليهم، لأن نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة للطلاب.