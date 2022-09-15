استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022.. 5 خطوات للمستفيد لصرف المعاش

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، آلية الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، وأتاحت للمستفيدين، الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، أو فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي.

ويهدف البرنامج لتقديم المساعدات المختلفة للأسر والسيدات والأفراد، خاصة من ذوي الإعاقة، التي تحتاجها بشكل مستمر لمواجهة أعباء الحياة اليومية.

وتقدم بوابة«المال نيوز» من خلال السطور التالية، طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة، من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي..

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022.. تسجيل شكوى

في إطار خدماتها المستمرة، طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة، من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، على النحو التالي:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الدخول على رابط استعلام عن معاش تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

وبعدها مباشرة، يظهر أمام المستفيد، الحالة الخاصة بمعاش تكافل وكرامة.

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، طرق تسجيل أي شكوى، خاصة في حالات إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة بدون أسباب واضحة، من خلال رابط تسجيل شكوى لمعاش تكافل وكرامة، وهو على نفس رابط الاستعلام عن المعاش، حيث يتم إدخال الرقم القومي ثم اختيار تسجيل شكوى.

خطوات تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

يدخل الشخص المستفيد من البرنامج بالرقم القومي، ثم الضغط على «تسجيل شكوى»، ثم يسجل البيانات المطلوب لمتابعة الشكوى:

اختيار المحافظة، والإدارة الاجتماعية و قسم الشرطة التابع له المستفيد.

يتم تحديد نوع الشكوى، وكتابة عنوان الإقامة.

كتابة رقم التليفون المحمول للمستفيد.

كتابة تفاصيل الشكوى.

الضغط على كلمة تسجيل.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الخطوات التي يمكن لمستفيدي تكافل وكرامة، من خلالها الاستعلام عن رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي https://tk.moss.gov.eg/، وحصول ذوي الهمم والمسنين على الدعم، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وترغب العديد من الأسر المصرية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال رابط وزارة التضامن الاجتماعي، لذا يمكنكم الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي أو الفيزا 2022

دخول المستفيد أو الشخص الراغب في الاستعلام عن تكافل وكرامة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط (هنـــــــــــــــا) https://tk.moss.gov.eg/. قم باختيار أيقونة (الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة بالرقم القومي). قم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الجزء المخصص لذلك. الضغط على أيقونة (زر) استعلام. تظهر على الفور نتيجة الاستعلام للمواطن.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش وزارة التضامن الاجتماعي 2022