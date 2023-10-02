«استعرضتها بمؤتمر حكاية وطن».. أبرز إنجازات الداخلية خلال 9 سنوات (صور)

استعرض اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الإثنين- أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز 2023″، أبرز إنجازات الوزارة خلال الـ 9 سنوات الماضية، والوضع الأمنى إبان عام 2014 والتحديات التي واجهتها الوزارة لتحقيق مفهوم الأمن الشامل.

واستعرض وزير الداخلية خلال المؤتمر تطوير السياسات والقدرات الأمنية للوزارة.

كما استعرض توفيق ما شهدته الوزارة من تطور وارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وسلط الضوء على الدور المجتمعي للوزارة.

ونشرت وزارة الداخلية أبرز الأرقام المتعلقة بإنجازات المنظومة الأمنية خلال 9 سنوات، وجاءت كما موضحة في الصورة التالية: