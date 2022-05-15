«استعراض مستجدات القضايا الأمنية».. تفاصيل اجتماع وزير الداخلية بنظيره السوداني (فيديو)

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، فريق أول شرطة عنان حامد محمد وزير الداخلية بجمهورية السودان، والوفد المرافق له خلال زيارته لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبين خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في المرحلة الراهنة، كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولي البلدين الشقيقين.

وشدد على اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة فى شتى مجالات العمل الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير السوداني للقاهرة، مؤكدًا حرص الوزارة على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وترحيبه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوداني، إنطلاقاً من الإيمان الكامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد على حتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن إنتشار الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها، في ظل المعطيات والتطورات التي استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.