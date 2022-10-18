«استعراض في حفل زفاف».. ملابسات فيديو إشعال طفل سيجارة مخدرات بالبحيرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله بعض الأشخاص من بينهم طفل أثناء إشعال سيجارة، وتدخينها ويشتبه باحتوائها على مواد مخدرة.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت خلال حفل عُرس بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة ، وحددت الأشخاص والطفل الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم: 3 أشخاص والطفل -يبلغ من العمر 10 سنوات.

وتبين أن الطفل معتاد حضور الاحتفالات لعمل استعراض مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم وباستدعاء والد الطفل، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.