استعراض عدد من التقارير الخاصة بإدارات محافظة البحيرة للوقوف على الموقف الحالي بها

استعرض المجلس التنفيذي للمحافظة خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة وبحضور اللواء أحمد أنور عباس – السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد عدداً من التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالى بها.

وتم عرض موقف الخطة الإستثمارية للعام المالي 2022/ 2023 وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة.

كما تم مناقشة موقف (التعديات – التقنين) على أملاك الدولة وموقف التصالح على مخالفات المباني وتحصيل الإيرادات بالديوان ومؤشر إنجاز منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وموقف الطلبات المقدمه من المواطنين للمراكز التكنولوجية بديوان المحافظة والمراكز والمدن.

وخلال الإجتماع أعرب اللواء أحمد أنور عباس عن مدى فخره وسعادته بتكليفه للعمل سكرتيراً عاماً بمحافظة كبيرة وعريقة كمحافظة البحيرة مشيداً بحسن وحفاوة إستقبال أهلها، وأضاف أننا سنسعى بكل طاقاتنا لنكون على قدر المسئولية والعمل على تلبية كافة إحتياجات ومطالب الموطنين.

وتم خلال الإجتماع الموافقة على إطلاق إسم الشهيد عبد العليم عبد الهادي الزيات، على وحدة العناية المركزة بمستشفى إدكو المركزي والذي كان يعمل أخصائي تمريض بمستشفى إدكو وتوفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، تخليداً لذكراه نظراً لمجهوده وتفانيه في عمله.

وكذا الموافقة المبدئية على كتاب هيئة الأبنية التعليمية والمتضمن توجيهات وزير التنمية المحلية بتوفير قطع أراضي مناسبة لإنشاء المدارس المصرية اليابانية ومنها طلب إستغلال مساحة أرض فضاء بمساحة 5600م2 ضمن أرض الأرشاد الزراعي والمشتراه من الإرشاد الزراعي بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية.

كما تم الموافقة على كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بشأن مقترح استغلال أرض أملاك دولة مساحة 12 ألف متر بناحية أبو حمدة لإنشاء نادي رياضي إجتماعي مع إقامة 2 برج إسكان متميز يتبع صندوق الإسكان المتميز للوحدة على مساحة 2000 م2.

وتم عرض كتاب وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد بشان توفير أراضي لإنشاء 15 مكتب بريد، و20 برج محمول بمراكز ( دمنهور – حوش عيسى أبو المطامير – كفر الدوار – وادي النطرون )، حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بدراسة الأماكن الملائمة لإقامة تلك المشروعات الخدمية والعرض على المجلس التنفيذي في جلسته القادمة.

فيما تم الموافقة على دمج بعض المشروعات الخدمية للمحافظة في إطار تحسين مستوى الخدمات ورفع العائد منها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتشمل دمج مشروع التدريب المهني مع مشروع تشغيل الشباب والعمالة الموسمية، وكذا دمج مشروع مركز تدريب الحاسب الآلي مع مكتبة مصر العامة.

كما تمت الموافقة على ضم أصول 4 أوتوبيس نقل ركاب من مركز كفر الدوار إلى مشروع النقل الداخلي بكفر الدوار لتعظيم قدرات المشروع لصالح المواطنين.