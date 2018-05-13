استعراض أهم التجارب الخارجية الناجحة فى الشمول المالى

فريق المال: استعرضت الجلسة الأولى، بالمؤتمر التى كانت بعنوان «دور القطاع المالى غير المصرفى محليا ودوليا فى تحقيق الشمول المالى»، أهم التجارب الناجحة فى عدد من الدول، التى طبقت الشمول المالى، ومنها تجارب أوغندا، والأردن، وكندا، للاستفادة منها فى تطوير التشريعات المصرية، التى تخدم

فريق المال:



استعرضت الجلسة الأولى، بالمؤتمر التى كانت بعنوان «دور القطاع المالى غير المصرفى محليا ودوليا فى تحقيق الشمول المالى»، أهم التجارب الناجحة فى عدد من الدول، التى طبقت الشمول المالى، ومنها تجارب أوغندا، والأردن، وكندا، للاستفادة منها فى تطوير التشريعات المصرية، التى تخدم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كشف جمال خليفة، المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن حاجة القطاع إلى منتجات جديدة للتمويل متناهى الصغر، تلبى احتياجات المجتمع، ما تعمل عليه الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا لتوفيره خلال الفترة المقبلة، بجانب السماح بوسائل سداد إلكترونى لأقساط القروض الصغيرة ومتناهية الصغر.

أضاف خليفة خلال كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر الشمول المالى، أن هناك مفاوضات جارية، مع البنك المركزى للسماح بالسداد الإلكترونى للقروض متناهية الصغر.

أشار إلى أن إمكانية التعاقد مع شركات التليفون المحمول، للمشاركة فى خدمات السداد الإلكترونى لأقساط القروض متناهية الصغر، أسوة بالتجربة الأوغندية الرائدة فى هذا المجال.

لفت إلى أن حجم التمويل متناهى الصغر بلغ 7 مليارات جنيه، خلال العام الماضى مقارنة 4.5 مليار جنيه خلال العام السابق له، فيما يوجد 2 مليون مقترض نشط فى هذا القطاع %70 منهم نساء، والباقى ذكور، مشيرا إلى أن وجود 870 جمعية تعمل فى هذا المجال، و5 شركات تمويل متناهى الصغر متوقعا ارتفاعهم إلى 10 شركات خلال العام الجارى.

من جانبها كشفت هالة أبو السعد، رئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل وعضو مجلس النواب وعضو مجلس الأمناء واتحاد التمويل متناهى الصغر، أن مجلس النواب سوف يناقش خلال الدورة الحالية قانونى التخصيم والمشروعات الصغيرة، بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة وإحالته إلى مجلس الوزارء منذ 3 أشهر.

أضافت خلال المؤتمر أننا نحتاج إلى بيئة تشريعية ملائمة، لتطبيق الشمول المالى، لافتا إلى أن التشريعات الحالية لا تساعد على انتشار الشمول المالى فى مصر.

طالبت بدعم القطاع المصرفى لنشاط التمويل متناهى الصغر، لا سيما للمرأة التى بلغ نسب سدادها للقروض متناهية الصغر %10 خلال عام 2015.

بدوره قال زياد الرفاعى، رئيس مجلس إدارة شركة «إثمار» الأردنية، إن نسبة الشمول المالى بالسوق الأردنى تجاوزت %38 حاليا، بعد زيادتها من %22 خلال 2015.

أضاف الرفاعى أن تطبيق إستراتيجية قومية بالأردن خاصة بالشمول المالى، وشارك فيها 10 جهات حكومية، وجهات خاصة منها بنوك ووزارات مختلفة، لافتا إلى أن %80 من العملاء يستخدمون المحفظة الإلكترونية نظرا لأن %100، من الشعب الأردنى يستخدمون الهواتف الذكية و%90، منهم يستخدمون خدمات الإنترنت المختلفة.

أشار إلى أنه يوجد -30 %40 من المجتمع محجم عن خدمات التمويل لحاجته لمنتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مطالبا بتوفير هذه المنتجات لجذب هذه الشريحة مع التطوير التكنولوجى المستمر لمواجهة تحديات المستقبل.

أكد فايز عز الدين، رئيس غرفة التجارة الكندية بالشرق الأوسط، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية فى مصر وغرفة التجارة الكندية لنقل التكنولوجيا الحديثة والتجربة الكندية، فى التمويل متناهى الصغر إلى السوق المصرية.

أضاف عز الدين، أن كل بيت كندى به تمويل عقارى، ويوجد سهولة كبيرة فى الحصول على القروض، والحجز على الوحدات خلال 60 يومًا، حال التعثر عن السداد دون معوقات.

اعتبر أن التصنيف السيادى للدولة عامل مؤثر فى قدرتها على الحصول على قروض لنشاط التمويل متناهى الصغر، وتكلفة هذا التمويل.

قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-Score»، إن إجمالى البنوك والشركات المشتركة فى السجل المصرى للضمانات المنقولة بلغ 42 جهة.

أضاف كفافى أن من بينها 25 بنكاً، و15 شركة تأجير تمويلى، وجهاز تنمية المشروعات، وأخرى تمويل متناهى صغر، منذ بدء التشغيل فى 11 مارس الماضى.

أشار إلى أن إشهار الحقوق بالسجل المصرى للضمانات المنقولة بلغ 28 مليار جنيه حتى الآن.

أكد أن سجل الضمانات المنقولة يسهم فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار، لاعتماده على التكنولوجيا المتقدمة، ويؤدى إلى تخفيض تكلفة التمويل ما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات.