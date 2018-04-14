استعداد لرمضان..الأوقاف توزع سلعا على 400 ألف أسرة مجانا

المال- خاص التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الاوقافاستعرض اللقاء آخر المستجدات المتعلقة باجراءات تطوير العمل داخل الوزارة وهيئة الاوقاف المصرية، هذا بالاضافة إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك.وخلال اللقاء، أشار الوز

المال- خاص

التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الاوقاف

استعرض اللقاء آخر المستجدات المتعلقة باجراءات تطوير العمل داخل الوزارة وهيئة الاوقاف المصرية، هذا بالاضافة إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى أنه جارى الاعداد لاقامة العديد من ملتقيات الفكر الاسلامى على مستوى الجمهورية والتى تستضيف مجموعة من العلماء ورجال الدين الذين يقدمون شرحاً وافياً لتعاليم الدين الاسلامى السمح، بعيداً على الافكار والاراء المتطرفة التى يتبرأ منها دين الاسلام الحنيف.

وتطرق اللقاء إلى ما تقوم به الوزارة من جهود بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة التموين لتوفير المواد والسلع الغذائية للاسرة وذلك من الموارد الذاتية للوزارة، وفى هذا الاطار تمت الاشارة إلى أنه تم التعاقد مع وزارة التموين لتوفير 2000 طن من السلع الغذائية لتوزيعها مجاناً على نحو 400 الف أسرة.