استعدادًا لمواجهة بلوزداد الحاسمة.. فيريرا يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران اليوم الأربعاء على ملعب نيلسون مانديلا.

ويواجه الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز استعدادا للقاء المرتقب أمام شباب بلوزداد، كما شرح فيريرا بعض الجوانب الفنية التي يتم تطبيقها في المران.

وأدى اللاعبين فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

ويحتاج الزمالك للفوز على الفريق الجزائري من أجل اقتراب حسم تأهله إلى ربع النهائي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.