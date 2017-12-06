استعدادًا لليلة عنيفة.. أمريكا تحمي سفارتها في إسرائيل بقوات خاصة

وكالات نشرت الولايات المتحدة قوات المارينز الخاصة حول سفارتها في إسرائيل استعدادا لمواجهة ليلة من العنف قبل ساعات فقط من الإعلان المتوقع للرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وفقا لسي إن إن.وذكرت مصادر أمريكية، أن سلطات بلادها تعتزم الدفع بقوات عسكرية من مش

وكالات



نشرت الولايات المتحدة قوات المارينز الخاصة حول سفارتها في إسرائيل استعدادا لمواجهة ليلة من العنف قبل ساعات فقط من الإعلان المتوقع للرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وفقا لسي إن إن.

وذكرت مصادر أمريكية، أن سلطات بلادها تعتزم الدفع بقوات عسكرية من مشاة البحرية “مارينز” لتعزيز الأمن في بعض السفارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، عشية الإعلان المرتقب للرئيس دونالد ترمب عن “القدس عاصمة لإسرائيل”.

ونقلت شبكة ABC الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين في واشنطن، قولهم “الجيش الأمريكي اتخذ خطة احترازية لتأمين سفارات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خشية اشتعال الأوضاع عقب إعلان الرئيس ترامب نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس”، وفق قولهم.

وكانت السلطات الأمريكية قد أهابت برعاياها الامتناع عن السفر إلى القدس المحتلة أو الضفة الغربية، خشية توتّر الأوضاع الميدانية فيها بسبب إعلان نقل السفارة.