استعدادًا للأمطار.. صيانة شبكة صرف المياه على مستوى مراكز الإسماعيلية

تقوم مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس احمد الشيمي مدير عام المديرية ،بصيانة شبكة صرف الأمطار علي مستوي 7مراكز بالمحافظة في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ،بالاستعداد لموسم الامطار للعام الحالي2023/2024

كما تقوم مديرية الطرق والنقل بانشاء ابيار تجميع في الأماكن غير المخدومة بالصرف الصحي،وانشاء غرف صرف مياه أمطار جديده لتدعيم الشبكات المنشأة خلال السنوات السابقة .

ومن الجدير بالذكر أيضا أن مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية ،قد قامت بإنشاء حوالي 4000 غرفة صرف مياه الأمطار علي مستوي المحافظة في الأعوام المالية الثلاثة السابقة.

كما أن السيد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد وجه بصيانة جميع الخطوط والإستفادة من مياه الأمطار لري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، طريق بورسعيد وجميع الاماكن التي أنشئت بها ابيار علي مدار الأعوام السابقة .