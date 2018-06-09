استعدادًا لعيد الفطر وموسم الصيف.. مطروح تتزين لاستقبال المصطافين

أكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح أن اعمال التطوير والتجميل بمدينة مرسي مطروح تتم علي قدم وساق للانتهاء منها استعداداً لعيد الفطر وموسم الصيف لتكون المحافظة في أبهي صورها أمام زائريها.

ولفت إلى توصيل مشروعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي بشوارع إسكندرية وشكري القوتلي والجلاء وكورنيش مدينة مرسى مطروح، ويتم حاليا الانتهاء من اللمسات الأخيرة لأعمال التجميل والتطوير.

وأشار إلى أنه تم تخطيط الشوارع بمعرفة إدارة المرور ومجلس مدينة مرسى مطروح ووضع العلامات الإرشادية والعواكس في الطرق، وفقا للتصميمات الموضوعة من قبل لجنة التطوير لضمان الحفاظ على الشكل العام بما يتناسب ومكانة المحافظة السياحية .

ووفقا للمحافظ، تم تطهير الشواطئ وأعمال النظافة وتسوية الرمال، بالإضافة إلى وضع العلامات الإرشادية التحذيرية بكل شاطئ وفرش الشواطئ بالشماسى والتند .

وأوضح أنه يجري حاليا رفع كفاءة المرافق بالشواطئ ودهان الأرصفة وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة وإنارتها ووضع علامات إرشادية تحذيرية بالشواطئ وتجهيز الحمامات والادشاش لينعكس ذلك علي ظهور المحافظة في أبهي صورها في موسم الصيف الذي يعتبر لاهالي مطروح المصدر الرئيسي للدخل .

واعتبر المحافظ أن جميع الأعمال من رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة تعكس اهتمام وثقة الدولة بإمكانيات المحافظة الاسثتمارية والسياحية كمنطقة واعدة لمصر لتصبح مطروح قاطرة التنمية القادمة.

وأضاف أنه تم تخصيص أكبر ميزانية في تاريخ المحافظة استعدادا للصيف بإجمالي 93.5 مليون جنيه لتليق بمكانة مطروح السياحية لجذب المزيد من السياحة الأجنبية .