استعدادًا لإخلاء سبيلهما.. فحص جنائي لمودة الأدهم وحنين حسام

بعد 6 أشهر من حبسهما.

استعدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيل مودة الأدهم وحنين حسام، و3 آخريات وذلك بعدما أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية حكمًا ببراءتهن، وإلغاء حبسهن في القضية المتهمات فيها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

وتتسلم أجهزة الأمن جميع المتهمات في القضية من مباحث السجون، ثم ترحيلهن لقسم شرطة الساحل، تمهيدًا لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل.

ومن المقرر توقيع الفحص الجنائي عليهما للتأكد من كونهما غير مطلوبتان على ذمة قضايا أخرى، مع سداد الكفالة الموقع على المتهمة مودة الأدهم.

وقضت محكمة الاستئناف الاقتصادية، بإلغاء حكم درجة أولى بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لحنين حسام، وأيدت غرامة قدرها 300 ألف جنية للمتهمة مودة الأدهم.

وأسندت النيابة للمتهمات تهم أنهن في غضون عامي 2019 و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، اعتدت المتهمتان الأولى والثانية على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، عن طريق نشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على الحسابات الشخصية على شبكة المعلومات.

يذكر أن المتهمات ألقى القبض عليهن منذ 6 أشهر، وحكم عليهن بالحبس عامين وغرامة مالية، وتقدمن بالاستئناف وقبلته المحكمة.