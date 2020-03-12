استعدادت مكثفة فى مطروح لمواجهة تساقط الأمطار

أستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيئ والتقلبات المناخية مع سقوط أمطار غزيزة بعدد من المدن ونشاط شديد للرياح ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانيه

تواصل محافظة مطروح استعدادتها القصوى لمواجهة تساقط الأمطار وتداعيات سوء حالة الطقس وعدم الاستقرار الجوى بعدد من المدن التى شهدت سقوط أمطار غزيزة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس خاصة مدينتى الحمام والعلمين ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

و يكثف مجلس مدينة الحمام برئاسة المهندس مسعد عبد الهادى ، ومجلس مدينة العلمين برئاسة رضا جاب جهودهما بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى سحب آثار تساقط الأمطار الغزيزة على الطريق الدولى الساحلى وداخل المدينة ، باستخدام سيارات الكسح والأفراد لسحب مياه الأمطار لتيسير حركة السيارات والمشاه .

وبدوره وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة الدورية على مدار الساعة مع عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية واتخاذ كل التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة الطقس والآثار السلبية الناتجة عنه.

وكذلك استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيئ والتقلبات المناخية مع سقوط أمطار غزيزة بعدد من المدن ونشاط شديد للرياح ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث طارئة فى حينها لسرعة التعامل الفورى معها.

وكذلك التنسيق مع شركة الكهرباء والتأكد من مراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات للتأكد من عزلها جيداً حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين وتوعيتهم بالابتعاد عن الأعمدة ومصادر الكهرباء عند هطول الأمطار حرصا على سلامتهم.



كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتكثيف سيارات الإسعاف بالطرق السريعة وتجهيز فرق الإنقاذ السريع بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر الأطقم الطبية وأدوية الطوارئ .

يأتى ذلك بعد توجيهات صدرت أمس لرؤساء المدن والمراكز الثمانية ، ومديري المديريات الخدمية بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيئ والتقلبات المناخية المتوقعة التى قد تتعرض لها البلاد واحتمالية تساقط الأمطار الغزيزة ونشاط شديد للرياح ابتداء من اليوم الخميس حتى بعد غد ، مع التشديد على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث طارئة فى حينها لسرعة التعامل الفورى معها.

وجه المحافظ رؤساء مراكز المدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ووجه المحافظ رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستخدام كل المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار والتأكد من أن جميع بالوعات مياه الأمطار تعمل بكفاءة لتصريف المياه، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء والتأكد من مراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات للتأكد من عزلها جيداً حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين مع نشر الإرشادات التي يجب اتخاذها مع موجة الطقس السئ والتحذيرات عن حالة الجو على صفحة المحافظة وتوعية المواطنين بالابتعاد عن الأعمدة ومصادر الكهرباء عند هطول الأمطار حرصا على سلامتهم.

وتم التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة الدورية على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار واتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة الطقس والآثار السلبية الناتجة عنه.

وفى السياق ذاته وجه محافظ مطروح بتكاتف وتعاون جميع الجهات لمجابهة أي مواقف طارئة مع استمرار الاستعداد بالمعدات والمركبات والأفراد والاتصال المستمر بالمواطنين والاستجابة الموقوتة والسريعة لمطالبهم وشكواهم. مع تكثيف المرور بكل القطاعات والتواجد بالشارع وإزالة أي عوائق أولا بأول.