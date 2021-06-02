الإسكندرية

استعدادا للموسم السياحي .. سكرتير عام محافظة مطروح يجتمع بمسئولي مشروع نقل الركاب

والتشديد على مراعاة كافة الضوابط والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا
معتز محمود 7:59 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 7:59 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

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عقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح اجتماعا مع مسئولى مشروع نقل الركاب ، موجها بأهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لخطوط حركة سير أتوبيسات المشروع بجميع المناطق المدرجة، خاصة مع الاستعداد لموسم الصيف السياحى، وإقبال مزيد من زوار المحافظة، والتشديد على مراعاة كافة الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الركاب ومنع انتشار فيروس كورونا.

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يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة، وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة عدد من أتوبيسات المشروع من 16 إلى 27 أتوبيسا تعمل حاليا بكفاءة جيدة، مع العمل على رفع كفاءة مزيد من السيارات لتوفير مزيد من خطوط الحركة بجميع المناطق خاصة الأكثر كثافة للتيسير على المواطنين.

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ووجه سكرتير عام المحافظة بتطوير وتشغيل مغسلة سيارات المشروع لخدمة سيارات ديوان عام المحافظة واتوبيسات مشروع نقل الركاب كمرحلة أولى يتبعها باقى سيارات مجالس المدن والجهات الحكومية.

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بقلم معتز محمود

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