استعدادا للتحول لمزود لحلول الحياة الذكية.. «إل جي» تعقد مؤتمرا للمبرمجين

أعلنت شركة إل جي للإلكترونيات اليوم الخميس أنها ستبدأ مؤتمرا للمطورين لمدة يومين في العاصمة الكورية سيول، بهدف تشجيع تبادل الاتجاهات التكنولوجية والخبرات بين مطوري البرمجيات لديها، بحسب وكالة يونهاب.

في هذا الحدث، الذي يقام في حديقة إل جي للعلوم في غرب سيول، يشارك أكثر من 1000 مطور من الداخل والخارج الأفكار والآراء في ستة مجالات : الذكاء الاصطناعي/البيانات الضخمة، والتنقل/السيارات، والمنصات/الهندسة المعمارية، وتكنولوجيا البرمجيات/ثقافة التطوير والكلاود (الحوسبة السحابية) والتكنولوجيا الناشئة، وفقا لإل جي.

ألقى باي كيونغ-هون، مدير معهد أبحاث الذكاء الاصطناعي في إل جي، الكلمة الرئيسية، حول حل الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط الضخم للشركة، والذي كشفت عنه الشركة في يوليو.

تبعه جيمس جوسلينج، وهو مهندس متميز في خدمات أمازون، مشهور بكونه المؤسس والمصمم الرئيسي للغة برمجة جافا، والذي شارك مع الجمهور “مشواره الطويل في تطوير البرمجيات”، وفقا لإل جي.

جاء هذا الحدث السنوي، الذي بدأ في عام 2016، في الوقت الذي تستعد فيه شركة الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية العملاقة لتصبح “مزودًا لحلول الحياة الذكية” خارج نطاق صورة صانع الأجهزة المنزلية التقليدية، مشيرة إلى الأهمية المتزايدة لخدمات العملاء والرقمنة والتحول إلى الكهربة في أجهزة المنازل التقليدية والسيارات.

في يوليو، قالت إل جي إنها ستضع المزيد من التركيز والموارد في المنتجات غير المتعلقة بالأجهزة، مثل أعمال المنزل الذكي “webOS” وهو نظام تشغيل التلفزيون الذكي الخاص بإل جي، وحلول المعاملات بين الشركات “B2B” بما في ذلك أعمال قطع غيار السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مجالات النمو الجديدة مثل الرعاية الصحية والروبوتات.