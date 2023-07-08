استعدادا للافتتاح.. وزير قطاع الأعمال يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمصنع «غزل 4» بمصر للغزل

في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، واستعدادًا لبدء افتتاح المصانع الجديدة، قام الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، شهد خلالها التشغيل التجريبى لمراحل الإنتاج المختلفة، وصولًا للمنتَج النهائي بمصنع “غزل 4” المنتظر افتتاحه خلال أسابيع، وكذلك الكوادر البشرية التى تمت إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة، ومراجعة انتهاء الأعمال؛ لرفع كفاءة المناطق المحيطة.

شهد الدكتور عصمت تشغيل الماكينات ونقل القطن الخام والغزول المنتَجة إلى مصانع النسيج، وشحنها إلى موانئ التصدير، وتفقَّد مركز التدريب والمعامل ومناطق الخدمات والمرافق، مشيرًا إلى ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ طبقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدَمة في المصنع الجديد.

شركة مصر للغزل والنسيج

تابع الدكتور عصمت الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبًا كبيرًا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات، بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

وتبلغ مساحة مصنع غزل (4) 24635 مترًا مربعًا، بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميًّا.

أكد الدكتور محمود عصمت أن يد التطوير والتحديث لم تمتد إلى هذه الصناعة الإستراتيجية منذ إقامتها في مصر إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،

وفي إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة؛ والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا لتغيير وجه الحياة فى شتى المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين،

مشيرًا إلى توفير كميات الأقطان التي تكفي للتشغيل لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة، بدلًا من استيرادها، بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، فور وصوله، صباح اليوم السبت، إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.