«استعدادا لقمة المناخ».. رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الخضراء بمحيط مركز المؤتمرات بشرم الشيخ

خلال جولته بمدينة شرم الشيخ اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تجهيز المنطقة الخضراء بمحيط المركز الدولي للمؤتمرات.

وخلال تفقده للاستعدادات النهائية لتجهيز المنطقة الخضراء لاستقبال المشاركين في قمة المناخ، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم الانتهاء من مختلف الأعمال الخاصة بالبنية الأساسية والخدمات اللوجيستية في المنطقة.

حيث تم توصيل المرافق من مياه وصرف صحي، وكهرباء، وشبكة الإنترنت، وتم الانتهاء من أعمال الواجهات، لافتة إلى أنه جار الانتهاء من تأثيث مختلف الأقسام داخل المنطقة، الخاصة بالوزارات والهيئات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة حرص الدولة المصرية على التوسع في مشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية في أنشطة وفعاليات مؤتمر تغير المناخ، مشيرة لما يتضمنه الجناح المصري من مشاركات من جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

فضلاً عن فتح المشاركة في المنطقة الخضراء بأكثر من فعالية، ومن ذلك برنامج تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام للمجتمع المدني، مع إتاحة الفرصة لتنفيذ أحداث جانبية، ستقدم كخدمة مجانية.

وكذلك تخصيص يوم موضوعي لهم، وتسهيل مشاركة نشطاء البيئة بتخصيص منطقة مناسبة لهم وتسهيل مشاركة الشباب، مجددة التأكيد على حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على الاستماع إلى أصوات المجتمع المدني والشباب من خلال عدة لقاءات.

وتمت الإشارة إلى أن المنطقة الخضراء تتضمن مساحات لعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية في مجالات التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، وبها مساحات للمعارض والأنشطة غير التجارية المرتبطة بالعمل المناخي، إلى جانب مساحة للأنشطة الثقافية والتشاركية تضم العديد من منظمات المجتمع المدني المشاركة في فعاليات المؤتمر.

كما تضم أماكن لإقامة أنشطة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، وكذلك منطقة للابتكار والعلوم، ومساحة لتعزيز جهود مشاركة المجتمع المحلي في مصر.