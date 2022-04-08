استعدادا لـ«cop27».. «البيئة» تطلق المرحلة الثالثة لبرنامج تدريب العاملين بالفنادق والمنشآت السياحية

استمراراً لاستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27، وفى إطار التعاون المثمر بين وزارتى البيئة والسياحة والآثار أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة فى مصر والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الأنمائى وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومحافظة جنوب سيناءالمرحلة الثالثة لبرنامج التدريب وبناء القدرات العاملين بقطاع الفنادق والمطاعم بمدينة شرم الشيخ, والذى استمر على مدار ثلاثة أيام، وذلك بمشاركة 65 متدرب من العاملين بالفنادق والمطاعم بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج يهدف إلى زيادة وعي العاملين بالقطاع السياحي والضيافة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمؤتمر السنوي لتغير المناخ بالإضافة إلى الجهود الدولة لاستضافة و الإعداد للمؤتمر والعوائد الأقتصادية والبيئية وإرتباط صناعة السياحة والضيافة بالتغيرات المناخية وكيفية تقليل التأثيرات السلبية للتقليل من الانبعاثات الكاربونية.

وأضافت وزيرة البيئة الى أن البرنامج يعمل على رفع وعي المتدربين بالمحاورالمتعلقة بإدارة الموارد ورفع الكفاءة الفنية بنظم إدارة الموارد التشغيلية بالمنشأت والتطوير المستدام والجدوي الاقتصادية لإدارة تلك الموارد وكيفية تطبيق تداير الإدارة البيئية والاقتصادية للدليل الإرشادي المزعم إطلاقه للمنشأت الفندقية والسياحية لتحقيق التنمية المستدامة.

واشارت الوزيرة إلى أن اتباع الأساليب البيئية التى تساهم فى تخفيض النفقات التشغيلية المرتبطة بالمياه، الطاقة، الموارد والمخلفات تؤدي بشكل مباشر إلى ربحية المؤسسات السياحية والفندقية والتي بدورها على البيئية والتنوع البيولوجي كما يقلل من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري والتغير المناخي.