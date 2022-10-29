استعدادا لـ «COP27».. الضرائب توضح شروط استرداد السائحين ضريبة القيمة المضافة

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على تنفيذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تيسير رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين، وتشجيع عملية الاستثمار ، والترويج للاقتصاد المحلي ، وتنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلية ، وذلك في إطار التجهيز لأعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته السابعة والعشرين ( cop 27 ) والذي ستستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر القادم.

وأوضح ” مختار توفيق ” أنه يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر استرداد الضريبة على القيمة المضافة على مشترياتهم ، بعد توافر عدة شروط كالتالي:

ألا تزيد مدة إقامتهم عن ثلاثة أشهر.

ألا تقل قيمة المشتريات بالفاتورة أو الإيصال الواحد عن 1500 جنيه مصري.

أن يتم خروج مشترياتهم بصحبتهم.

وفيما يتعلق بخطوات رد ضريبة القيمة المضافة للزائر المغادر للبلاد قال رئيس مصلحة الضرائب إنها كالآتي:

يجب أن يتوجه الزائر لأحد المحال التجارية المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية لشراء السلعة ، والحصول على فاتورة / إيصال الشراء موضح بها وصف تفصيلي للسلع المشتراة من حيث النوع والعدد والقيمة ، وتوضيح ضريبة القيمة المضافة ببند منفصل وإجمالي السعر شامل الضريبة.

في حالة وجود منظومة إلكترونية يتم تسجيل رقم جواز السفر على بيانات الفاتورة / الإيصال.

عند المغادرة يتم عرض المشتريات على موظف الجمرك المسئول بالمنفذ الجمركي لمعاينة السلع المشتراة ومطابقتها على نموذج الرد واعتماد فواتير الشراء ، ليتم رد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية من خلال البطاقة البنكية الأجنبية الخاصة بالمغادر.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارًا رقم (484) لسنة 2022 ، والذى يخاطب الممولين أو المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية علي منظومة الايصال الإلكترونى بيئة التشغيل الفعلي سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع ، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتيسير إجراءات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين.