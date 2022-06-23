استعدادا لعيد الأضحى.. حماية المستهلك: حملات مستمرة للرقابة ومنع احتكار السلع

كشف مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، تفاصيل خطة الجهاز لمراقبة الأسعار والأسواق والمحال التجارية خلال فترة عيد الأضحى، لعدم احتكار السلع، وبيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين.

ووفقًا للمصدر، فإن رئيس الجهاز عقد عدة اجتماعات مع مسؤولى الأفرع فى المحافظات المختلفة، لإنشاء غرف عمليات على مستوى الـ27 محافظة لشن حملات مكبرة على مدار اليوم، وخلال فترة الإجازة على الأسواق والمحال التجارية.

وأضاف لـ«المال»، أن الجهاز ليس له إجازات رسمية خلال فترة العيد، لأن الرقابة لدى الجهاز تعمل يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر مساءً، وبهذا تصبح الرقابة متواجدة على مدار الـ24 ساعة.

ولفت إلى أنه سيتم مراقبة السعر الشامل للسلعة، وإصدار الفواتير، وسياسة الاسترجاع والاستبدال خلال الفترة من 14 إلى 30 يومًا، والالتزام بإصدار الفاتورة، وكذلك السلوك الخادع.

وأشار إلى أنه فى حالة ضبط مخالفات تتعلق بارتفاع الأسعار أو احتكار السلع، يتم تحرير محاضر، وإحالة المخالف للنيابة العامة، لافتة إلى أنه لا يجوز التصالح فى تلك المخالفات إلا بعد الرجوع للجهاز.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أية أزمات ورفع أسعار السلع.