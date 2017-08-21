استعدادا لأوغندا.. معسكر مفتوح لمنتخب مصر

على المصريينطلق معسكر مفتوح لمنتخب مصر الوطني، اليوم الاثنين، بمدينة أكتوبر، استعدادًا لمواجهتي أوغندا خلال الفترة المقبلة، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة، من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 ، وذلك يومى 31 أغسطس الجاري، فى كمبالا، بينما يقام اللقاء الثانى يوم 5 سبتمبر المقبل، فى برج العرب.

على المصري

ينطلق معسكر مفتوح لمنتخب مصر الوطني، اليوم الاثنين، بمدينة أكتوبر، استعدادًا لمواجهتي أوغندا خلال الفترة المقبلة، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة، من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 ، وذلك يومى 31 أغسطس الجاري، فى كمبالا، بينما يقام اللقاء الثانى يوم 5 سبتمبر المقبل، فى برج العرب.





ويشارك في المران المفتوح للمنتخب اليوم، والذي يستمر لمدة 3 أيام، اللاعبين المحليين الذي وقع عليهم الاختيار من جانب الأرجنتيني هيكتور كوبر، وهم، أحمد فتحي، وشريف إكرامى، وعبد الله السعيد، وحسام عاشور، وأحمد الشناوي، وصالح جمعة، وسعد سمير، ورامى ربيعة، وطارق حامد، وعلى جبر، وأيمن أشرف، وأحمد الشيخ، ومحمد عواد، وحسام حسن، ومحمد فتحي.





ومن المحتمل أن ينضم إلى المعسكر، عصام الحضري، قائد الفراعنة وحارس مرمى فريق التعاون السعودي، إلى تدريبات اليوم، على أن ينضم المحترفين الذي وقع عليهم الاختيار على يومي 27 و28 من أغسطس الجاري.





وذلك فى إطار مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات التى تضم معهما أيضا كلا من غانا والكونغو اللذين سيلتقيان أيضا فى نفس الجولتين وفى المجموعة التى تتصدرها مصر حتى الآن برصيد 6 نقاط، تليها أوغندا 4 نقاط، ثم غانا فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو بلا رصيد من النقاط.

