استعداداً للأعياد.. تكثيف أعمال رفع المخلفات من محيط الكنائس والمساجد في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء ومسئولي الرصد البيئي بالمحافظة وشركة نهضة مصر للنظافة بتكثيف أعمال النظافة وزيادة حملات رفع القمامة من بؤر تجمع المخلفات بكل حي بشكل يلحظه المواطن، مشددا على الحرص على رفع المخلفات من محيط المساجد والكنائس استعداد لموسم الأعياد.

كما كلف الشريف شركة نهضة مصر بالاهتمام بأعمال تجريف الأتربة وجمع المخلفات أول بأول من الشوارع الفرعية، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية علي أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ؛ قام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة رئيس الحي، برفع أشجار ونخيل من أمام مسجد الطرطوشي، وطريق ٢٦ يوليو، وشارع دار السلام ، وحديقة ميدان عرابي، وكذا رفع مخلفات أتربة ناتجة عن سقوط أجزاء وإزالة الأجزاء الخطرة من العقار رقم ٩ ، ١٩ بشارع أغا الشاعر ليصل بذلك إجمالي ما تم رفعه خلال أسبوع إلى 29 نقلة مخلفات صلبة.

كما تابعت رئيس الحي أعمال الكنس الآلي بالجزيرة الوسطى ، وتجريف شارع قصر رأس التين وغسيل وتطهير الأرصفة بالكورنيش .

وبنطاق حي العجمي؛ قامت أجهزة حي العجمي برئاسة الأستاذة هدى أبو كليلة رئيس الحي بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة وتفريغ الحاويات بنطاق الحى بواسطة شركة نهضة مصر؛ حيث تم خلال الفترة المسائية تفريغ حاويات وكنس بمحيط الحاويات بشارع البيطاش الرئيسى وطريق إسكندرية مطروح وذلك استجابة لمطالب الأهالي.

هذا ورفعت أجهزة حي عامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع رئيس الحى، القمامة من منطقة قرية فلسطين ورفع صناديق القمامة والكابلات من أسفل الكوبري وطريق الكافورى والكينج بإجمالي ٩٩ طن مخلفات .

وفي حي عامرية أول ؛ قامت أجهزة الحي برئاسة الاستاذ السيد موسي رئيس الحي برفع 7 طن مخلفات من العامرية البلد وضواحيها عبد القادر وقرى النهضه . وتجميع المخلفات من الشوارع الخلفية بمساكن باتا ورفعها إلى الكونتر بشارع بنك مصر.