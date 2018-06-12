استعداداً لعيد الفطر..الصحة: ضبط وإعدام 7 طن أغذية فاسدة

الصحة : التوصية بإيقاف 237 منشأة غذائية خلال 4 أيام لعدم اتباعها الإشتراطات الصحية المال- خاص أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 5 طن و501 كيلوجرام أغذية متنوعة، و978 لتر عصائر لتغيرها فى الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للإستخدام الآدمى، جاء ذلك خلال تنفيذ عدة حملات على المنشآت الغذائية بجميع محافظات

الصحة : التوصية بإيقاف 237 منشأة غذائية خلال 4 أيام لعدم اتباعها الإشتراطات الصحية المال- خاص





أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 5 طن و501 كيلوجرام أغذية متنوعة، و978 لتر عصائر لتغيرها فى الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للإستخدام الآدمى، جاء ذلك خلال تنفيذ عدة حملات على المنشآت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من استيفائها للإشرطات الصحية، وذلك خلال الفترة من 3 وحتى 7 من شهر يونية الحالي، استعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي أنه تم المرور على الف و836 منشأة غذائية على مستوى الجمهوريةو تم إتخاذ العديد من الإجراءات من متابعة الإشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، وفحص المنتجات ظاهرياً مع سحب عينات لفحصها للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وذلك استعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك.

وأضاف “عيد” انه تم ضبط 2 طن و280 كيلوجرام اغذية متنوعة، و1758 لتر للشك في صلاحيتها لتغيرها في خواصها الطبيعية، كما تم سحب 3 الاف و259 عينة متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة بالأسواق، وارسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة للتأكد من صلاحيتها للإستخدام الادمي.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم تحرير 1515 محضر حيال المخالفات التى تم رصدها، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 237 منشأة غذائية لوجود خطر داهم بها على الصحة العامة أو عدم وجود ترخيص.

وأكد “مجاهد” أنه تم التنبية على جميع ادارات مراقبة الاغذية بمديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية بتكثيف الحملات على المنشأت الغذائية من المصانع، وسلاسل السوبر ماركت، والمخازن، مع متابعة توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الاغذية، وسحب العينات من الأغذية المعروضة خاصة اللحوم، والاسماك، والمجمدات والعصائر، مشدداً على الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.