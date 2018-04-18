استعدادات وزارة التربية والتعليم للامتحانات.. أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحى استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة على تين فى" رأى عام يستضيف الإعلامى عمرو عبدالحميد، فى برنامجه "رأى عام "على قناة تين فى الثامنة مساءً، الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس قطاع امتحانات الثانوية العامة، ويدور الحوار حول استعدادات وزارة التر

رحاب صبحى

استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة على تين فى” رأى عام

يستضيف الإعلامى عمرو عبدالحميد، فى برنامجه “رأى عام “على قناة تين فى الثامنة مساءً، الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس قطاع امتحانات الثانوية العامة، ويدور الحوار حول استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة، ومواجهة محاولات الغش والتسريب الإلكترونى.

وفى الفقرة الثانية من يعرض البرنامج فقرة مسجلة لجولة فى منطقة البورصة، بمناسبة افتتاحها بعد التطوير، وكيف نجحت محافظة القاهرة فى إحياء التراث التاريخى للمنطقة وإعادة واجهات المبانى والعمارات التراثية المسجلة كطراز معمارى مميز فى شوارع وسط البلد.

نيللى كريم فى “كل يوم” على أون اى

تحل الفنانة نيللى كريم فى التاسعة والنصف مساءً ضيفة على الإعلامى عمرو أديب فى برنامجه “كل يوم” على قناة أون اى، وتتحدث كريم عن مسلسها الجديد اختفاء الذى يعرض فى شهر رمضان المقبل.

هالة فاخر فى “بوضوح” على الحياة

يستضيف الإعلامى عمرو الليثى فى الحادية عشرة مساءً على قناة الحياة، الفنانة القديرة هالة فاخر، فى حوار فنى شيق عن مسيرتها المهنية وآخر أعمالها التليفزيونية والسينمائية واستعدادها لدراما شهر رمضان هذا العام.

وتكشف هالة فاخر أسرار وكواليس خاصة عن مسلسل الأطفال “بوجى وطمطم”، والذى حقق نسب مشاهدة عالية بالتليفزيون المصرى من الكبار والصغار ومشاركتها الفنان الكبير يونس شلبى، وكيف تم اختيارها عن طريق صلاح جاهين، وكيف استعدت لأداء دور طمطم.

مادلين طبر فى “العيلة” على الحياة

تستضيف الإعلامية جيهان منصور الفنانة مادلين طبر فى برنامج “العيلة” على قناة الحياة الساعة فى الرابعة والنصف عصرا.

وتتحدث مادلين عن مشوارها الفني الحافل بالأفلام السينمائية والمسرحيات والمسلسلات، فضلا عن كواليس التصوير فى أفلامها مثل “الطريق الى ايلات”، وبداية عملها كمذيعة برامج، وعلاقاتها بالوسط الفني في مصر ولبنان.

كما تكشف كواليس عودة العمل بمسلسل ” الضاهر” الذي تمت الموافقة على استئناف العمل فيه من الرقابة، والمسلسل بطولة محمد فؤاد وتامر عبد المنعم ورغدة وفريال يوسف، وتجسد مادلين فيه دور والدة تامر عبد المنعم

تنمية الاستثمارات وتقوية الاقتصاد ببرنامج ” من ماسبيرو ” على الثانية

يستضيف برنامج “من ماسبيرو” على القناة الثانية فى الواحدة والنصف صباحا، النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية، ويدور الحوار عن علاقات مصر الخارجية وأهميتها لتنمية الاستثمارات وتقوية الاقتصاد.

وفِى الفقرة الثانية من البرنامج، تحل النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ويدور الحوار عن أخبار مستجدات التعليم في فترة الحالية والمقبلة.

يقدم البرنامج داليا ناصر، هبة رشوان، ويرأس تحريره سوزي إبراهيم، إخراج أحمد فاروق، وكان البرنامج يُعرض على القناة الأولى، قبل أن ينقل للإذاعة على القناة الثانية، بعد تطوير القناة الأولى.

محمد الصغير وبهيج حسين فى “صالون أنوشكا” على دى ام سى

يستضيف برنامج “صالون أنوشكا”، الذى تقدمه الفنانة أنوشكا فى التاسعة مساءً على قناة دى ام سى محمد الصغير، وبهيج حسين، وشمس، فى حلقة خاصة عن عالم الموضة والجمال.