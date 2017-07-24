استعدادات ميناء سفاجا لاستقبال معدات لصالح كيما للكيماويات

نادية صابر:يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Se Potentia وعلى متنها 8 طرود معدات بطول 13.84 متر وعرض 8.82 متر وارتفاع 8.9 متر باجمالى وزن 195 طن، والسفينة BBC NILE وعلى متنها 72 طرد معدات بإجمالى وزن 1409 أطنان قادمة من إيطاليا لصالح شركة نوسكو لزوم مصنع كيما للكيماويات بأسوان.وقال

نادية صابر:

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Se Potentia وعلى متنها 8 طرود معدات بطول 13.84 متر وعرض 8.82 متر وارتفاع 8.9 متر باجمالى وزن 195 طن، والسفينة BBC NILE وعلى متنها 72 طرد معدات بإجمالى وزن 1409 أطنان قادمة من إيطاليا لصالح شركة نوسكو لزوم مصنع كيما للكيماويات بأسوان.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء والتنسيق مع مجلس مدينة سفاجا وإدارة المرور وهيئة الطرق لخروج طرود المعدات من الميناء، خاصة بعد أعمال التطوير التى تمت بالميناء وتجهيز مسار وبوابة خاصة للطرود وذلك لتسهيل عملية الخروج من الميناء حفاظا على البنية التحتية للميناء.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وسرعة إنهاء كافة الإجراءات للإفراج عن المعدات؛ حرصا على خدمة المنطقة الصناعية والمستثمرين بكافة المشروعات بمنطقة جنوب الصعيد، وذلك فى إطار توجيهات دكتور هشام عرفات، وزير النقل بضرورة تسهيل وسرعة إنهاء أعمال المستثمرين بالموانئ المختلفة.