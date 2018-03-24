استعدادات مكثفة للقوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية

معاونة الداخلية فى تأمين اللجان

بدور إبراهيم

مع استمرار نجاحات أبطال القوات المسلحة والشرطة خلال عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018 وتحقيقا لتطلعات أرواح الشهداء الذين ساهموا فى حماية مصر وشعبها العظيم.

وتنفيذا لتوجيهات الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كل الترتيبات والاجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية فى تنظيم اعمال التأمين لانتخابات الرئاسة على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم على مدار أيام 26 و27 و 28 مارس الحالى.

حيث تشترك القوات المسلحة فى تأمين العملية الانتخابية بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وادارات القوات المسلحة، وذلك بالتنسيق مع اجهزة وزارة الداخلية واللجنة العليا للأنتخابات وكافة الاجهزة المعنية بالدولة.

وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكافة التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية ، والتدريب على كيفية معاونة المواطنين والتصرف فى مواجهة المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن فى محيط اللجان وذلك بالاستفادة من الخبرات السابقة التى اكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الانتخابية الماضية، مع القيام بتنفيذ بيانات عمليه على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتوضيح أسلوب تنفيذ تامين المراكز الانتخابية بالتنسيق مع عناصر الشرطة المدنية مع اتخاذ كافة الترتيبات لمراقبة وتأمين العملية الانتخابية بكافة المحافظات باستخدام طائرات المراقبة الامنية والتصوير الجوى وسيارات البث المباشر، وذلك لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفورى عن أى أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية الى مركز العمليات الرئيسى للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالمحافظات وبالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اتمت فيه الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية استعداداتها للانتشار والمعاونة فى تأمين المواطنين فى محيط المراكز والمقار الانتخابية، وإعطاء التلقين الكامل لجميع العناصر المشاركة حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التى قد تعوق المواطنين خلال العملية الانتخابية.

وتشارك القوات المسلحة بعناصرها من الجيش الثانى الميدانى فى تأمين العملية الانتخابية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء.

كما تشارك قوات الجيش الثالث الميدانى فى عملية التأمين فى محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتشارك المنطقة المركزية العسكرية وعناصر الدعم من قيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة فى تأمين محيط اللجان داخل محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا.

وتقوم المنطقة الغربية العسكرية بالمعاونة فى تأمين العملية الانتخابية بمحافظة مطروح.

كما اتمت المنطقة الشمالية العسكرية استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية.

وتشارك المنطقة الجنوبية العسكرية فى عملية التأمين بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد .

كما تعاون عناصر من القوات البحرية وحدات المنطقة الشمالية العسكرية فى تأمين عدد من اللجان وتأمين حدود مصر الساحلية، كما تشارك القوات الجوية بعناصر دعم وتنظيم طلعات للتأمين والتصوير الجوى لتأمين العملية الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية، واستعدت عناصر من وحدات الصاعقة لمعاونة التشكيلات التعبوية فى تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، كما تشارك عناصر المظلات بالعديد من المجموعات القتالية ، كذلك وحدات التدخل السريع والتى تعمل كأحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين فى التصدى للعدائيات المختلفة، وتشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية فى تنظيم العديد من الداوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة فى محيط اللجان.

فضلا عن قيام عناصر من القوات المسلحه بتعزيز إجراءات التامين للمنشات المهمة والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع عناصر وزاره الداخلية، واتخاذ كل إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتصدى لأى عدائيات محتملة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية.