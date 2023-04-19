استعدادات مكثفة فى المطارات المصرية بمناسبة عيد الفطر

أصدرت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تعليمات بتكثيف الاستعدادات بالمطارات المصرية لاستقبال عيد الفطر والذي يشهد ارتفاعا في معدل تشغيل الحركة الجوية داخل مطار القاهرة و المطارات المصرية .

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمطار ومديري المباني لجاهزية الأطقم للتعامل مع أي طارئ ، بالإضافة إلي زيادة أعداد المقاعد الثلاثية والشاشات في قاعات السفر والوصول وتكثيف أعداد الموظفين في صالات الطيران الداخلي للتعامل مع زيادة عدد الرحلات والأفواج السياحية في فترة العيد.