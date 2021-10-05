استعدادات مكثفة بمطروح لاستقبال العام الدراسى الجديد

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن المحافظة أنهت استعدادتها لاستقبال العام الدراسى الجديد الأسبوع المقبل، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كل الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، وتوفير مناخ دراسى آمن ومنتج تعليمي متميز لأبنائنا الطلاب مع دخول 8 مدارس جديدة للخدمة التعليمية، بإجمالى 111 فصلا تعليميا جديدا، وصيانة 40 مدرسة لاستقبال طلاب مطروح بالمظهر اللائق.

وأوضح المهندس طارق مسعد، مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، أنه سيتم دخول عدد 8 مدارس جديدة الخدمة التعليمية بالمحافظة وهم مدرسه حدائق مطروح الرسمية المتميزة للغات بمطروح بعدد فصول 44 فصلا، وتكلفه اجماليه ١9.3 مليون جنيه، ومدرسه وادى ابو سمرة للتعليم الأساسي بالضبعة بعدد فصول ١١ فصل وإجمالي تكلفه 5.7 مليون جنيه ،ومدرسه سيدى شبيب للتعليم الأساسي بالضبعة بعدد فصول ٧فصول بإجمالي تكلفه4.3 مليون جنية ومدرسه 30 يوليو للتعليم الأساسي بالضبعة بـ10 فصول وإجمالي تكلفه 5.7 مليون جنيه .

ومدرسه بقبق للتعليم الأساسي بالسلوم بعدد ١٠ فصول وأجمالي تكلفه5 مليون جنيه،ومدرسه ابو عبيده بن الجراح للتعليم الأساسي بالحمام بعدد ٩ فصول وإجمالي تكلفه 4 مليون جنيه ،ومدرسه مشندت للتعليم الأساسي بسيوة بعدد ٩ فصول بإجمالي تكلفه4.9 مليون جنيه ،ومدرسه الزيدان للتعليم الأساسي بسيوة بعدد ١١ فصل بإجمالي تكلفه 5.3 مليون جنيه . كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة بعدد 40 مدرسة بمختلف مدن ومراكز المحافظة منها اعمال صيانة بعدد 15 مدرسة ضمن مبادرة حياة كريمة و15 مدرسة ضمن خطة التربية والتعليم وعدد 10 مدارس اخرى صيانه سنويةكما تشمل

وأشار المحافظ انه تم العمل على إنشاء وإقامة مدارس جديدة، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية مع تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب.

ووجه محافظ مطروح للاستاذ عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة باستمرار الجولات الميدانية بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة اللمسات الأخيرة لأستقبال العام الدراسى الجديد وجاهزية المدارس والتأكيد على الانتهاء من تطهير وتعقيم المدارس و جاهزيتها لاستقبال الطلاب ومعربا عن خالص أمنياته بانطلاق عام دارسى موفق وآمن لأبنائنا الطلاب.