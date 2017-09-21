استعدادات مكثفة بالعلمين لاستقبال العيد الماسي للمدينة

أبو زيد يوجه الشكر للقوات المسلحة على انتهاء أعمال الرصف والطرق الاحتفالات تواكب الذكري الـ75 للحرب العالمية الثانية بحضور أسر الضحايا والمحاربين القدماء معتز محمود تتأهب مدينة العلمين للاحتفال الماسي بالذكري الـ75 لمعركة العلمين بين دول الحلفاء والمحور عام 1942، والتي من المقرر أن ت

أبو زيد يوجه الشكر للقوات المسلحة على انتهاء أعمال الرصف والطرق

الاحتفالات تواكب الذكري الـ75 للحرب العالمية الثانية بحضور أسر الضحايا والمحاربين القدماء





معتز محمود



تتأهب مدينة العلمين للاحتفال الماسي بالذكري الـ75 لمعركة العلمين بين دول الحلفاء والمحور عام 1942، والتي من المقرر أن تقام نهاية أكتوبر المقبل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار المسئولين من عدد من الدول المختلفة، وأكثر من 50 سفيرًا وقنصل دولة أجنية، وعدد كبير من أسر ضحايا الحرب العالمية الثانية والمحاربين القدماء الذين شاركوا فى هذه المعركة.

فى هذا السياق بدأت استعدادات المدينة مبكرًا، حيث تفقَّد محافظ مطروح الطريق الغربي لمدينة العلمين بعد الانتهاء من ازدواجه ورصفه وإنارته وتشجيره حتى الوصول لمستشفى العلمين ومجلس المدينة، بالإضافة إلى إنارة وتشجير ودهان الأرصفة للطريق المؤدي لمتحف العلمين الحربي، وصولًا لمقر الاحتفال بمقابر الكومنولث.

كما تفقَّد المحافظ شارع إسكندرية بمدينة العلمين بعد الانتهاء من الرصف والتشجير وإنارته بالكامل لاستقبال احتفالات العلمين بالعيد الماسي.

وأكد محافظ مطروح أن مدينة العلمين في أبهي صورها لاسقبال احتفالات العلمين بالذكرى الـ75 للحرب العالمية الثانية، موجهًا الشكر للقوات المسلحة على سرعة الانتهاء من كل الأعمال من رصف طرق وتقديم كل المساعدات للأجهزة التنفيذية بمدينة العلمين قبل الاحتفالية، كما وجه الشكر لمجلس مدينة العلمين على سرعة الانتهاء من تشجير وإنارة الطريق بالمدينة بالكامل.

يذكر أن العلمين تستقبل كل عام احتفالات الحرب العالمية الثانية، حيث تقام الاحتفالية الرسمية، هذا العام، بمقابر الكومنولث البريطانية وهو الاحتفال الماسي بالذكرى 75 لمعركة العلمين، التى دارت على أرضها المعركة الفاصلة خلال الحرب العالمية الثانية، وراح ضحيتها أكثر من 7 آلاف جندي من طرفي الصراع.