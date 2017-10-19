استعدادات مكثفة بالعلمين الجديدة قبيل زيارة الرئيس

معتز محمودقام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، واللواء محمد فريد حجازى مساعد القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بمتابعة الاستعدادات المكثفة لاحتفالات مدينة العلمين بالعيد الماسي لمعركة العلمين. وبحسب بيان المحافظة، يحضر الاحتفالات الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت القادم.

معتز محمود

قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، واللواء محمد فريد حجازى مساعد القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بمتابعة الاستعدادات المكثفة لاحتفالات مدينة العلمين بالعيد الماسي لمعركة العلمين.

وبحسب بيان المحافظة، يحضر الاحتفالات الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت القادم.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية كبار المسؤولين من عدد من الدول المختلفة وأكثر من 50 سفير وقنصل دولة أجنبية، وعدد كبير من أسر ضحايا الحرب العالمية الثانية والمحاربين القدماء الذين شاركوا فى هذه المعركة بالإضافة إلى الإعلان عن تدشين مدينة العلمين الجديدة خلال الزيارة.

وتفقد محافظ مطروح واللواء محمد فريد حجازى مساعد الطريق الغربي لمدينة العلمين بعد الانتهاء من إزدواجه ورصفه وإنارته وتشجيره حتي الوصول لمستشفي العلمين ومجلس المدينة بالإضافة إلى إنارة وتشجير ودهان الأرصفة للطريق المؤدي لمتحف العلمين الحربي وصولا لمقر الاحتفال بمقابر الكومنولث البريطانية.

كما تفقدا مدينة العلمين الجديدة والاستعدادت المكثفة لتدشين مدينة العلمين الجديدة.

وأكد محافظ مطروح أن مدينة العلمين في أبهى صورها لاسقبال احتفالات العلمين بالذكرى الـ 75 للحرب العالمية الثانية وتدشين مدينة العلمين الجديدة.

يذكر أن العلمين تستقبل كل عام احتفالات الحرب العالمية الثانية حيث سيقام الاحتفالية الرسمية هذا العام بمقابر الكومنولث، وهو الاحتفال الماسي بالذكرى 75 لمعركة العلمين والتى دارت على أرضها المعركة الفاصلة خلال الحرب العالمية الثانية وراح ضحيتها أكثر من 7 آلاف جندي من طرفي الصراع