استعدادات شركة جنوب الدلتا لتوفير الكهرباء لمولد السيد البدوي بطنطا

قام المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بجولة تفقدية على كل المواقع الخاصة بتأمين التغذية لمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوي بمدينة طنطا لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية للمولد، والاطمئنان على يقظة كل العاملين بالمواقع والوقوف على أي سلبيات أو معوقات تقف في طريق تحقيق جودة التأمين الكهربائى للمنطقة.

وحرص رئيس الشركة خلال جولته التفقدية على إجراء تجربة تضمنت حدوث أزمة مفاجئة متمثلة فى قطع التيار عن أحد المناطق للوقوف على مدى سرعة الاستجابة من العاملين في إعادة توصيل التيار، مشيدا بالمجهودات المبذولة من كافة العاملين من مهندسين وفنيين.

وكلف رئيس الشركة كلا من المهندس مصطفى عبدالرحمن رئيس قطاعات الشبكات والتحكم وأيمن صدقى رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية ومديري عموم التشغيل بمتابعة الاحتفال لحظة بلحظة والاطمئنان على ضمان استقرار التغذية الكهربائية للمولد والمناطق المحيطة به.

وأصدر رئيس الشركة تعليمات مشددة بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة برئاسة مصطفى عبد الرحمن والمهندس أيمن صدقى وبمعاونة العاملين الفنيين بفرع حى أول طنطا وإدارة الطوارئ بديوان عام الشركة وإدارة الطوارئ بشركة شمال الدلتا.

وتضمنت استعدادات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء إجراء صيانة عاجلة لجميع لوحات التوزيع الواقعة بنطاق الإحتفال ، وكذلك عمل صيانة عاجلة لجميع المحولات والأكشاك بمنطقة الاحتفال.

و تم الانتهاء من عمل صيانة لجميع الأعمدة وإعادة التربيطات والموصلات وتجريبها بجميع المناطق المحيطة بميدان السيد البدوى، وكذلك جميع الشوارع الجانبية والرئيسية الواقعة فى نطاق الاحتفال، كما تم تدعيم واستعدال الأعمدة القائمة بمنطقة الصارى (سيجر) والمزروعة بحالة مؤقته وتحريب الموصلات وإضافة موصلات لتسهيل توصيل التيار الكهربائى للنزلاء والخيام أثناء فترة الاحتفال ويتم رفعها بعد الإنتهاء من فترة المولد.

وشدد رئيس الشركة على تكثيف العمالة الفنية والتجارية بإدارتى أول وثانى طنطا وإدارة التشغيل بالقطاع وذلك لتحصيل مستحقات الشركة من الزينة التى يتم استهلاكها بالخيام المقامة والمحلات التجارية، وكذلك لإزالة أى أعطال قد تحدث فى وقت قصير جداً وكذلك لمتابعة المحولات القائمة لمنطقة الاحتفالات باستمرار على مدار 24 ساعة.

كما تم التأكيد على تأمين التغذية الكهربائية بمنطقة الإحتفالات (ميدان السيد البدوى – منطقة الساحة – منطقة حافظ وهبى – سكة سيجر) مع الدفع بـ9 ماكينات توليد ديزل قدرات مختلفة، بالإضافة إلى محول قدرة 1000 ك. ف. أ بقطاع كهرباء غرب الغربية، وماكينة ديزل لتأمين التيار الكهربائى لمبنى المحافظة، تحسباً لأى أعطال تحدث فجأة ومواجهة الأحمال التى تطرأ على المحولات أثناء فترة الاحتفال أسوة بالأعوام السابقة.

وانتهت الشركة من التنسيق مع مختلف الجهات المعنية الخاصة بالتأمين من محليات وأوقاف وغيرها من الجهات المسئولة عن الاحتفال.