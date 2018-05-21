استعدادات حكومية لاستضافة مؤتمر التنوع البيولوجي لأول مرة بمصر

المال – خاص : التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، لبحث الاستعدادات الفنية والتكنولوجية اللازمة لاستضافة مصر لفعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك في اطار التنسيق بين الوزارتينووفق البيان، تعد م

المال – خاص :

التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، لبحث الاستعدادات الفنية والتكنولوجية اللازمة لاستضافة مصر لفعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك في اطار التنسيق بين الوزارتين

ووفق البيان، تعد مصر هي أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث الذي يعتبر أحد أهم وأكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي والذي من المقرر عقده تحت رعاية ومشاركة رئيس الجمهورية في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ وبحضور أكثر من 10 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.

كما تناول الاجتماع بحث إجراءات زيادة القدرات الاستيعابية لخدمات الانترنت والاتصالات المحمولة لخدمة المشاركين في المؤتمر، وإتاحة خدمات الاتصال المحلي والدولي بكفاءة عالية، وكذلك تزويد قاعات المؤتمر بأحدث التكنولوجيات المتقدمة في مجال نقل وبث المؤتمرات الى العالم.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارتين لمتابعة كافة التجهيزات الفنية واللوجستية المتفق عليها في مدينة شرم الشيخ خلال فترة انعقاد المؤتمر، بالإضافة الى الاتفاق على أن يمثل الدكتور سيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اللجنة العليا التنفيذية للمؤتمر، وذلك لضمان الخروج بهذا الحدث الدولي الهام بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الدولية

وأوضح البيان أن نجاح مصر في تنظيم هذا المؤتمر سيؤدي إلى تعزيز فعالية الدور المصري في صنع القرارات الصادرة عن الاتفاقية مما يدعم ويقوي الدور الريادي لمصر ويعزز مكانتها على الصعيد العالمي في هذا الشأن، فضلا عن أهميته كعامل لجذب السياحة الى مصر.

وناقش الاجتماع أيضا إمكانية مشاركة مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية والمدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عرض البرنامج الخاص بتوثيق تراث مصر الطبيعي، وإدارة المحميات داخل المعرض الكبير المقرر اقامته على هامش المؤتمر، حيث من المقرر ان يتم خلال هذا المعرض استعراض الجهود المصرية في مجال الحفاظ على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية.