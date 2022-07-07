استعدادات «الداخلية» لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم- عن رفع كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية درجة الاستعداد القصوى والبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن، والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية.

وقررت تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة، لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين، من مرتادى الطرق.

كما يضطلع مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وأعدت الوزارة خطة إنتشار أمني مكثف بالمناطق التي يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة، للحد من إنتشار فيروس “كورونا” ومنع التجمعات.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى تنفيذًا للخطط الأمنية التي اعتمدتها وزارة الداخلية، لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.