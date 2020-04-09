استعدادات استقبال شهر رمضان في طلب إحاطة لوزير التموين

طالب نواب البرلمان حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم ، وتشديد الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المعنية، بما يضمن القضاء على أى مظاهر سلبية خلال هذا الشهر .

و توجهت النائبة فايقة فهيم، عضوة البرلمان ، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استعدادات وزارته لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وطالبت عضوة البرلمان اليوم الخميس- بالاستعداد مبكرًا لاستقبال الشهر الكريم، ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالسلع والأسواق والأسعار، والتأكيد على ضرورة توافر مختلف السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، بما يلبى احتياجات المواطنين، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المعنية، بما يضمن القضاء على أى مظاهر سلبية.

عضوة في البرلمان تطالب بإجراءات فورية للتعامل مع أي نقص في المخزون

وشددت عضوة البرلمان على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة أساسية أو زراعية نتيجة العوامل الجوية أو غيرها، للحيلولة دون زيادة أسعار هذه السلع.

وأشارت إلى ضرورة توفير جميع مستلزمات المواطنين من سلع شهر رمضان “الياميش” وكذلك السلع ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع تزايد معدلات استهلاك المواطنين من منتجات اللحوم والدواجن خلال الشهر الكريم، وطرح كميات إضافية من السلع والمنتجات الغذائية بزيادة عن المعدلات الطبيعية فى الأوقات العادية في ظل أزمة “كورونا” الراهنة.

يشار إلى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أن كل السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكافة احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، وأن القيادة السياسية وجهت باستمرار تأمين المخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية، مشيرا إلى أنه جار أيضا زيادة الاحتياطي الإستراتيجي من هذه المنتجات، بجانب استمرار عمل مصانع الأغذية ومنها مصانع إنتاج السكر بنفس طاقتها لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان ‪.

وأضاف وزير التموين – في تصريحات أمس الأربعاء – أنه تم استثناء مصانع الأغذية من قرار حظر التجوال لاستمرار إنتاج السلع الأساسية والمنتجات الإستراتيجية وتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين احتياطي إستراتيجي من السلع الأساسية، لافتا إلى أن مصانع شركة الدلتا للسكر تواصل العمل فترتين صباحا ومساء على مدى 24 ساعة لاستمرار إنتاج السكر المحلى من البنجر، وأيضا تعزيز المخزون الإستراتيجى من السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وسط اتخاذ الشركة كافة التدابير اللازمة لوقاية العاملين من انتشار فيروس كورونا المستجد‪.