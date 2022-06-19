استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة (صور)

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وذلك باعتماد خطط التأمين التي تشمل الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان، التي تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان.

وتمكنت من تعيين تمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة، والتصدي لكافة صور الخروج على القانون، كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وتفقد مديرو الأمن على مستوى الجمهورية محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة في عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات، وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفوري مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.