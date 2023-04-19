استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين في عيد الفطر (صور)

رفعت كافة قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، درجة الاستعداد القصوى للبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام، والحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين في عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع درجات الاستعداد لتنفيذ الخطط الأمنية، لتأمين احتفالات المواطنين في عيد الفطر المبارك.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية تكثيف الخدمات الأمنية والأقوال والإرتكازات بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة والحيوية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع والدعم بعناصر من الشرطة النسائية.

وشملت الإجراءات تكثيف الخدمات المرورية ومواصلة تفعيل التقنيات التكنولوجية الحديثة لمتابعة وملاحظة الحالة المرورية بكافة المحاور والطرق السريعة، ونشر سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.

بالإضافة إلى إضطلاع مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والوقوف على مدى يقظة وإلتزام القوات بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم خلال تنفيذ محاور الخطط الأمنية.

وأعدت أجهزة الوزارة خطة انتشار أمني مُكثف بالمناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين، خاصة المتنزهات والحدائق ودور السينما والمسطح المائي لنهر النيل.

من جانبها، أكدت أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة جهود توفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.