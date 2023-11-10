استعانت بها الشركة.. «Group-IB»: منصة «فوري» آمنة تماما ولم يتم تسريب بيانات المستخدمين

أعلنت شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أنها استعانت بشركة Group-IB؛ وهى إحدى الشركات العالمية فى مجال الأمن السيبرانى لفحص أنظمة وتطبيقات شركة فورى المستخدمة من قِبل عملاء الشركة من الأفراد والمؤسسات، وقد انتهت الشركة من فحص البنية التحتية لتطبيقات الشركة المستخدمة من قِبل عملاء الشركة.

و أكدت شركة Group-IB، بناء على فحصها للبنية التحتية، أنه لم يتم اختراقها أو تسريب أي بيانات منها وأنها آمنة تمامًا لاستخدام الأفراد، وتم إبلاغ الجهات الرقابية بنتائج أعمال شركة Group -IB. وتود شركة فورى التقدم بالشكر لجميع الجهات الرقابية التى عملت مع فورى جنبًا إلى جنب وحتى انتهاء أعمال الفحص.

وعليه، فإن شركة فورى تعلن لمستخدميها أنه بناء على الفحص الذى قامت به شركة فورى، وبناء على الفحص الذى قامت به شركة Group -IB، فإنه لم يتم تسريب أي بيانات خاصة بالبطاقات المستخدمة على تطبيقات الشركة أو أية معاملات مالية تخص الأفراد والمؤسسات، وأن استخدام تلك التطبيقات آمن تمامًا.

كما تؤكد الشركة أن سبب توقف تطبيق ماى فورى بالأمس هو الضغط الشديد من المتعاملين على التطبيق بما يتجاوز قدرة التطبيق، وأنه مع هدوء التعامل ستعود كل التطبيقات للعمل بصورة طبيعية.

كما تعلن الشركة أنها ستستكمل إجراءات التحقق مما نشر على المواقع المختلفة، وذلك بعد اطمئنانها على سلامة البنية التحتية للتطبيقات المستخدمة من قِبل الأفراد والمؤسسات.