استعادة 38 فدانًا من أراضى الدولة بالإسكندرية

مها يونسقاد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية صباح اليوم، حملة إزالة مكبرة لتنفيذ ٣٧ قرارا لإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 38 فدانا تابعة للأوقاف بمنطقة ٤٥ شارع مصطفى كامل بنطاق حى المنتزه ثان، وشدد المحافظ على مسئولى الأوقاف تأمين الأرض وتعيين حراسة أمنية عليها عقب الانته

مها يونس

قاد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية صباح اليوم، حملة إزالة مكبرة لتنفيذ ٣٧ قرارا لإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 38 فدانا تابعة للأوقاف بمنطقة ٤٥ شارع مصطفى كامل بنطاق حى المنتزه ثان، وشدد المحافظ على مسئولى الأوقاف تأمين الأرض وتعيين حراسة أمنية عليها عقب الانتهاء من أعمال الإزالة وتسوية الأرض.

وقال سلطان: “لا أحد فوق القانون، ولن نسمح بعودة التعديات أو التنازل عن حق الدولة بأى شكل من الأشكال “، وأكد على المسئولين بمنع أى تصرف فى أى قطعة أرض تمت إزالة التعديات عليها وتابعة لأملاك الدولة دون الرجوع للمحافظة.

على الصعيد ذاته كلّف المحافظ مسئولى الأوقاف بإعداد بيان مفصل خلال اليوم، لجميع قرارات الإزالة التابعة لهم وموقعها ومساحة كل قرار، مشددا على الإنتهاء من إزالة كل التعديات فى الفترة الزمنية المحددة والخطة الموضوعة على مستوى المحافظة، وتكثيف كل الجهود واستمرار حملات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة واستعادتها والتعامل بحسم وقوة مع مغتصبي أراضى الدولة.

وأشار إلى أنه لا تراجع عن الحملات لحين الانتهاء من انتزاع كل شيء من املاك الدولة أغتصب بالمخالفة، وعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف والتعامل معها بكل شدة طبقا للقانون تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للبدء الفورى فى استغلالها الاستغلال الأمثل فى مشروعات تنموية لخدمة المواطنين والدولة.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود شمس حكمدار شرق الإسكندرية واللواء عادل سلامة رئيس الحى، ومسئولي هيئة الأوقاف.

كان محافظ الإسكندرية قد أعلن بداية الأسبوع الماضي عن انطلاق حملة إزالة مكثفة ومكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة، وأنه تم وضع خطة ممنهجة وبرنامج زمني لإزالة التعديات على مستوى المحافظة، والبدء الفورى فى استغلالها فى مشروعات تنموية لخدمة المواطنين.

كما شدد سلطان على جميع رؤساء الأحياء وجميع القيادات التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل حالات الاستيلاء على الأرض والتعدى على أملاك الدولة، وأشار إلى أنه لا تهاون فى حق الدولة ولابد من التصدى لكل التعديات بمنتهى الحزم.