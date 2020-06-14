استعادة 30 ألفا.. وزير الطيران : نستجيب لرغبة أي مصري بالخارج يطلب الرجوع

أكد الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، أن مصر أعادت نحو 30 ألف مصري من العالقين في الخارج خلال أزمة تداعيات فيروس كورونا المستجد، قائلاً: “مفيش مصري بيطلب أنه يرجع بلده واحنا نتقاعس عن رجوعه مهما كان مكانه فين” وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الوزير في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أنه بالنسبة المصريين للعالقين في دولة قطر، تم الاتفاق مع شركة طيران وسيطة على أن تنقلهم من الدوحة لمسقط، ومن هذه الوجهة يتم نقلهم للقاهرة عبر شركتي مصر للطيران وإير كايرو.

وكانت أعلنت وزارة الطيران المدنى، عن اعتزامها تسيير جسر جوي لإعادة المصريين العالقين في دولة قطر، وذلك ابتداء من 13 يونيو الحالى، من خلال تشغيل 18 رحلة استثنائية بواسطة مصر للطيران وإير كايرو من مسقط (سلطنة عمان) إلى القاهرة لنقل حوالى 3000 راكب مصري من العالقين بدولة قطر بعد نقلهم عبر إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط.

ولفت وزير الطيران المدني، إلى أنه تم تزويد المطارات ببوابات حرارية، كما يجب تقديم نتيجة اختبار PCR للقادمين من الدول المتفشي فيها فيروس كورونا.