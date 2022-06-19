استعادة لوحتين لصلاح طاهر وصالح رضا مفقودتين من مقتنيات الدولة (صور)

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عن استمرار جهود استرداد تراث الفن والإبداع المصرى المفقود باعتباره جزءا من ملامح الهوية الوطنية، وأعلنت استعادة لوحتين تشكيليتين نادرتين أحدهما للفنان الرائد صلاح طاهر بعنوان الريف، والأخرى للفنان صالح رضا بعنوان دائرة وجذع.

عبدالدايم: استمرار جهود استرداد تراث الفن والإبداع المصرى المفقود باعتباره جزءًا من ملامح الهوية الوطنية

وقالت عبد الدايم إن اللوحتين كانتا من مقتنيات متحف الفن المصرى الحديث وتمت اعارتهما خلال سبعينيات القرن الماضي ، وتابعت أن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور تسلم اللوحتين من ورثة وأبناء صاحب شركة محمد عبد المالك للمقاولات الذين قاموا مؤخرا بتسليم لوحة من وحى فنارات البحر للتشكيلى الرائد عبد الهادى الجزار .

ووجهت لهم التحية لحرصهم على اعادة اللوحتين الى الدولة المالك الفعلي لهما مثمنة إدراكهم لأهمية صون كنوز التراث الوطني ، وقررت عرض اللوحتين بمتحف الفن الحديث فى إضافة جديدة لمقتنياته .

سرور : تم فحص اللوحتين والتأكد أنهما أصليتان

من جانبه قال د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية أنه تم فحص اللوحتين والتأكد أنهما أصليتان .

وأشار أن لوحة الريف للفنان صلاح طاهر بمقاس 100 في 80 سم، ولوحة دائرة و جذع للفنان صالح رضا بمقاس 150 فى 82 سم ومنفذين بخامات الزيت على الخشب وبحالة جيدة .

مشيرا ان البيان التحذيري الذي نشره قطاع الفنون التشكيلية نجح فى لفت الأنظار لأهمية تسليم الأعمال الفنية المفقودة الخاصة بالدولة إلى وزارة الثقافة