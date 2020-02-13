نقلت عاروتس7" عن رضائي قوله: إن إيران كانت تبحث عن ذريعة لمهاجمة "تل أبيب" لثبوت تورط إسرائيل باغتيال قائد قوات القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

كشفت القناة السابعة الإسرائيلية في استطلاعا للرأي أعده المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والرأي العام بشأن صفقة القرن التي قدمها ترامب، وأشار الإستطلاع إلي أن 94% من الفلسطينيين يعارضون صفقة ترامب.

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية ، نقلاً عن الاستطلاع، فإن 84٪ يعتقدون أنه على السلطة الفلسطينية التراجع عن اعترافها بإسرائيل، بينما 77٪ يؤيدون إنهاء التنسيق الأمني، و 78٪ من الفلسطينيين يؤيدون استمرار المظاهرات.

بينما يرى 70% من الفلسطينيين أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن لا ينفذ ما يقوله.

واختتمت القناة الإسرائيلية قائلة، أغلبية كبيرة من الفلسطييين يريدون سحب الإعتراف باسرائيل، ووقف التنسيق الأمني ووقف العمل باتفاقية أوسلو واللجوء للعمل المسلح.

مسؤول إيراني يهدد بتدمير تل أبيب في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران

وفي سياق آخر، نقلت القناة السابعة الإسرائيلية”عاروتس7″ عن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي تهديده لاسرائيل، خلال مقابلة أجريت معه مطلع هذا الأسبوع، هدد خلالها بمهاجمة تل أبيب، في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران.

ونقلت عاروتس7″ عن رضائي قوله: إن إيران كانت تبحث عن ذريعة لمهاجمة “تل أبيب” لثبوت تورط إسرائيل باغتيال قائد قوات القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.