استطلاع : 60% من الشركات المصرية تخطط لتعزيز وجودها على منصات التواصل الاجتماعي

أعلنت GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم والمدرجة في بورصة نيويورك عن نتائج استبيان منطقة الشرق الأوسط لعام 2021 حيث تخطط أكثر من 60٪ من الشركات المصرية التي شملها الاستطلاع لتعزيز وجودها على منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية ونشاط المبيعات عبر الإنترنت في عام 2022.

كما يذكر التقرير أن حوالي 38٪ من الشركات المصرية المشاركة في الاستبيان قامت ببناء موقعها الإلكتروني بمساعدة شركة متخصصة.

وضم التقرير السنوي الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أكثر من 800 مشارك، كما درس تبعات الوباء العالمي على أصحاب المشاريع وأصحاب الأعمال الصغيرة في مصر، وبتطبيق نهج ثلاثي المحاور، وهي الأعمال، والتسويق والتكنولوجيا، والمؤشرات الرقمية، ويقوم التقرير بتقييم العوامل المؤثرة على نمو الشركات الصغيرة في الدولة.

وقالت سيلينا بيبر، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة GoDaddy: ” مع الزيادة الإيجابية في التحول الرقمي بين الشركات المصرية الصغيرة والناشئة، كما ورد في استبيان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021، تكرس GoDaddy جهودها لدعم نجاح تلك الشركات مع نموها وتوسعها عبر الإنترنت. ولذلك تحرص الشركة على استغلال خبرتها ومعرفتها الواسعة لتوفير أقوى وأحدث الأدوات والموارد اللازمة لبناء المواقع والمتاجر الإلكترونية وأدوات التسويق الرقمي، لدعم نمو الأعمال”.

وفي إطار تخصيص الجهود والموارد وقنوات البيع ومنصات التواصل الاجتماعي، يُظهر التقرير أن نسبة كبيرة من أصحاب الشركات في مصر يستثمرون جهودهم في مسائل المبيعات بنسبة (20٪)، تليها الأنشطة التسويقية بنسبة (16٪). أما قنوات البيع الأكثر شعبية في مصر هي مواقع الشركات الإلكترونية والبيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 46٪ لكل منهم، تليها بنسبة 40٪ المتاجر الفعلية، وأخيرا من حيث التجارة الاجتماعية، رأى التقرير أن فيسبوك كان المنصة الأكثر شعبية بنسبة 89٪، يليه واتساب بنسبة 64٪ وأخيرا إنستجرام بنسبة 47٪.

كما بلغت الإيرادات السنوية في مصر بناءً على قنوات البيع عبر الإنترنت 40٪، وتشمل العوامل الأخرى التي تمت دراستها في أبحاث الاستطلاع أنواع العملاء وتحديات الأعمال وتأثيرات COVID-19 على نمو الأعمال وتطويرها.

وسادت نسبة العملاء بين الشركات والمستهلكين (B2C) على إجمالي نسبة العملاء لدى الشركات المشاركة في الاستطلاع بمصر ، يليها العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلاوة على ذلك، صرحت أغلب الشركات أن الموسمية والفعاليات وكذلك السياحة والقرارات السياسية هي أبرز العوامل المؤثرة بقوة في نجاحهم.

وفيما يتعلق بوباء COVID-19 ذكر التقرير أن 43٪ من المشاركين في مصر صرحوا أن أعمالهم نمت بشكل متفاوت منذ بداية الوباء، كما اضطرت جميع الشركات إلى تغيير طرق إدارتها للأعمال جرّاء الوباء العالمي. وذكر جميع المشاركين بالاستطلاع أن التحدي الرئيسي يتمثل في زيادة عدد العملاء الجدد.

كما كشفت نتائج الأبحاث مبادرت الشركات المصرية ببناء متاجرها الإلكترونية الخاصة، مع زيادة تفاعلها عبر الإنترنت بنسبة 21٪. وبالنسبة للشركات أو الأعمال التي تبنت التجارة الإلكترونية من خلال بناء و استخدام موقعهم الخاص عبر الإنترنت، فقد تم رصد نمو مبيعاتهم بشكل ملحوظ أو إلى حد ما نتيجة للوباء بنسبة (66%).

تعد التوقعات لفترة ما بعد الكورونا إيجابية للغاية حيث أكد 60٪ من رواد الأعمال المصريين أنهم سينهضوا منها أقوى من ذي قبل.

ولوحظَ أن التسويق من خلال منصات التواصل الاجتماعي هو المفضل لدى الشركات المصرية يليه التسويق من خلال الموقع الإلكتروني وشعار الشركة، ومن الجدير بالذكر هو انخراط الشركات في السوق المصرية بمختلف الأنشطة التسويقية.

صرحت 38٪ من الشركات المصرية أنها قامت بإنشاء موقعها الإلكتروني بمساعدة شركة متخصصة لتوفير أفضل المزايا بالموقع الإلكتروني بما في ذلك مبيعات المنتجات والخدمات.

وأخيرًا، يختتم الاستبيان بمعلومة مثيرة للاهتمام وهي أن الحصة الأكبر من الشركات المصرية تخطط لتعزيز وجودها على منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية إلى جانب أنشطة المبيعات عبر الإنترنت من خلال الإعلان عن أعمالها عبر الشبكات الاجتماعية ووضع الشركة بشكل أفضل في محركات البحث في عام 2022.

كلفت GoDaddy شركة أبحاث السوق وتحليل البيانات YouGov بإجراء استطلاع بين مؤسسي الشركات الصغيرة وأصحابها والرؤساء التنفيذيين لها كجزء من استبيان على مستوى المنطقة يشمل مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا عبر المدن. وقد أجريت الدراسة الاستقصائية عن طريق مقابلات أجريت عبر الإنترنت واستبيانات كمية منظمة تدار باللغتين الانجليزية والعربية.

وبعد ما يقرب من عامين من العمل في إطار وباء عالمي، اجتازت الشركات الصغيرة والناشئة في جميع أنحاء المنطقة العاصفة بدرجات متفاوتة من النجاح. تشير نتائج الاستطلاع الإقليمي GoDaddy MENA لعام 2021 إلى مستقبل واعد لرواد الأعمال على الرغم من الوباء العالمي.