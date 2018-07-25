استطلاع 13 خبيرًا: التضخم يتوقف عند 14.2% العام المالى الحالى

خالد بدر الدينكشف استطلاع لآراء 13 من خبراء الاقتصاد أجرته وكالة رويترز أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن سيسجل 14.2 % فى السنة المالية الحالية انخفاضا من 20.9 % في التوقعات السابقة، كما توقع خبراء أن ينخفض التضخم إلى 12.2 % في السنة المالية المقبلة 2019-2020.وقال بلال خان الخبير الا



خالد بدر الدين

كشف استطلاع لآراء 13 من خبراء الاقتصاد أجرته وكالة رويترز أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن سيسجل 14.2 % فى السنة المالية الحالية انخفاضا من 20.9 % في التوقعات السابقة، كما توقع خبراء أن ينخفض التضخم إلى 12.2 % في السنة المالية المقبلة 2019-2020.

وقال بلال خان الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة ستاندرد تشارترد: ”نتوقع أن يظل التضخم مرتفعا بسبب تخفيضات الدعم فى الفترة الأخيرة وقد تستمر الضغوط على دخل الأسرة التقديرى فى الأجل القريب.

وأدى تحرير سعر الصرف فى عام 2016 إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، لكن مع انحسار أثر فترة الأساس، واصل معدل التضخم انخفاضه بشكل مطرد منذ ذلك الحين وسجل 11.4% فى مايو ليسجل أدنى مستوى منذ أبريل 2016.

وعاود التضخم ارتفاعه إلى 14.4% فى يونيو الماضى بعد خفض الدعم على الوقود والكهرباء الذى أثر على الاقتصاد بأسرع من المتوقع.

وأبقى البنك المركزى أسعار الفائدة على الودائع والإقراض في الشهر الماضي عند 16.75% و17.75% بالترتيب بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم بعد إجراءات التقشف.

وتوقع ستة خبراء اقتصاد أن يسجل سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة نحو 17% في السنة المالية 2018-2019، لكنهم توقعوا انخفاضه إلى 15% السنة المالية التالية.

كما أكد بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة بحثية نشرها بداية هذا الأسبوع أن مصر أثبتت قدرة أكبر نسبيا على الاحتفاظ بالمستثمرين الأجانب في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الناشئة موجة نزوح منها في الشهور الماضية، ويتوقع البنك أن تتحول الجهود إلى تطبيع السياسة (النقدية) وتعزيز النمو في ظل وضع أكثر استقرارا للاقتصاد ويتوقع أيضا أن يكون هناك مجال أمام البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالى.