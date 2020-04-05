استطلاع يكشف الأدوية الثلاثة الأكثر شيوعا في علاج كورونا عالميا

تصدرت “مسكنات الألم” الأدوية الأكثر شيوعا في علاج فيروس كورونا عالميا وفقا لاستطلاع رأي أجرته شركة “سيرمو” المتخصصة في جمع بيانات الرعاية الصحية.

وبحسب الاستطلاع الذي شمل 6200 طبيبا في 30 دولة، جاء دواء “أزيثروميسين” في المركز ثاني بين الأدوية الأكثر شيوعا ثم دواء “هيدروكسي كلوروكوين” المعروف كعلاج للملاريا.

وأوضح الاستطلاع أن مسكّنات الألم تم استخدامها بنسبة 56% ثم دواء “أزيثروميسين” بنسبة 41% ودواء “هيدروكسي كلوروكوين” بنسبة 33%.

واختار الأطباء دواء “هيدروكسي كلوروكوين” بصفته العلاج الأكثر فعالية بين علاجات “كوفيد – 19” وذلك من قائمة تتضمن 15 علاجا آخر.

وأوضح الاستطلاع أن نسبة استخدام “هيدروكسي كلوروكوين” وصلت إلى 72% في إسبانيا و49% في إيطاليا و41% في البرازيل.

ووصلت نسبة الاستخدام إلى 39% في المكسيك، و28% في فرنسا و23% في أمريكا و17% في ألمانيا و16% في كندا و13% في بريطانيا و7% في اليابان.