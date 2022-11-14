استطلاع يتوقع أداء إيجابيا للأسهم الحكومية المقيدة في البورصة المصرية

كشف استطلاع أجرته شركة “إيجيفيست مصر”، العاملة بقطاع تقنيات التكنولوجيا الحديثة، وعضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، عن تصدر الاسهم الحكومية على راس قائمة الفرص المفضلة بالبورصة المصرية حتى نهاية الربع الأول من 2023.

ايجيفيست مصر هي شركة ناشئة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واطلقت منصة ايجيفيست لمعلومات سوق المال المتخصصة في عرض بيانات التداول للبورصة المصرية باللغة الإنجليزية لتكون بوابة للمستثمرين ومديري الأصول الأجانب كما تعاقدت مؤخرا مع شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية للحصول علي المعلومات وعرضها.

شارك في الإستطلاع، الذي وصل “المال” نسخه منه، نحو 34 من مسؤولي الاستثمار في بنوك الاستثمار وشركات الوساطة العاملة في مصر، ويعمل 90٪ منهم بالشركات العشرة الكبار في السوق.

وبحسب الاستطلاع، مثل المشاركون إدارات مختلفة تشمل الأبحاث والتداول ومديري التداول والعاملين بقطاع الاستثمار المباشر وصناديق الاستثمار.

وقاس الإستطلاع أفضل الأسهم المنتقاة في إطارين زمنيين مختلفين؛ يُظهر الأول ثلاثة اختيارات لافضل الأسهم حتي نهاية عام 2022، اما الثاني فيتضمن ثلاثة اختيارات لافضل الأسهم خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٣، وذلك خلال فترة نتائج الاعمال.

وأظهر ان ٤٠٪ من الأسهم التي تم اخيارها هي أسهم مملوكة للدولة مما يعكس ثقة الخبراء والمستثمرين في الأصول المملوكة للحكومة كما يؤكد ان عمليات حوكمة الشركات التي قامت بها الدولة خلال الأعوام المنصرمة انعكست علي ثقة المستثمرين.

وأكد الاستطلاع أهمية وثيقة ملكية الدولة المصرية التي ستمثل التقييم الحقيقي لممتلكات الدولة والاستغلال الأمثل لها، حيث تضمنت الاسهم التي تم اختيارها الاوراق المالية التي استثمرت دول الخليج بها، مثل البنك التجاري الدولي وأبو قير للاسمدة ومصر لانتاج الاسمده (موبكو).

التوقعات حتي نهاية عام ٢٠٢٢

ملاحطات:

يمثل الرسم البياني اعلاه الشركات التي تمثل الخمس الاختيارات الاولي وتم إضافة الأسهم التي حصلت علي نفس النسبة في الاستطلاع في نفس المركز

قام المشاركين بالاستطلاع باختيار ثلاثة أسهم وتم ترتيب الاختيارات بناء علي النسب المؤية

المركز الأول: البنك التجاري الدولي بنسبة ٣٨٪

المركز الثاني: أبو قير للاسمدة بنسبة ٣٥٪

المركز الثالث: المجموعة المالية هيرميس بنسبة ٢٩٪

المركز الرابع: حديد عز ، جي بي اوتو بنسبة ١٨٪

المركز الخامس: بلتون المالية بنسبة ١٢٪

التوقعات خلال الربع الاول من ٢٠٢٣

ملاحظات

يمثل الرسم البياني الشركات التي تمثل الخمس الاختيارات الاولي وتم إضافة الأسهم التي حصلت علي نفس النسبة في الاستطلاع في نفس المركز

قام المشاركين بالاستطلاع باختيار ثلاثة اسهم و تم ترتيب الاختيارات بناء علي النسب المؤية للاختيارات

المركز الأول: ابوقير للاسمدة بنسبة ٤٨٪

المركز الثاني: البنك التجاري الدولي بنسبة ٤٥٪

المركز الثالث: المجموعة المالية هيرميس بنسبة ١٥٪

المركز الرابع: مصر للالمونيوم ، مصر لانتاج الأسمدة (موبكو)، المصرية للاتصالات بنسبة ١٢٪

المركز الخامس: حديد عز ، اوراسكوم للتنمية مصر ، مصر لصناعة الكيماويات ، القابضة المصرية الكويتية بنسبة ٩٪



ولتوضيح الأسهم التي تم اخيارها من المشاركين بالاستطلاع و تم توضيحها في الجز الأول و الثاني فان الجدول التالي يوضح الأسهم و القطاعات التي تمثلها كما يوضح القيمة السوقية للشركات.