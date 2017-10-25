استطلاع: نصف النساء في بريطانيا يتعرضن للتحرش بالعمل

بي بي سييتعرض نصف النساء وخُمس الرجال في بريطانيا للتحرش الجنسى فى أماكن العمل أو الدراسة، حسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بريطانية لصالح بي بي سي.ومن بين النساء اللاتي قلن إنهن تعرضن للتحرش، قالت قرابة 63% إنهن لم يبلغن أحدا بذلك، كما فضل 79% من الضحايا الذكور عدم الكشف عما تعرضوا له.وتحد

بي بي سي

يتعرض نصف النساء وخُمس الرجال في بريطانيا للتحرش الجنسى فى أماكن العمل أو الدراسة، حسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بريطانية لصالح بي بي سي.

ومن بين النساء اللاتي قلن إنهن تعرضن للتحرش، قالت قرابة 63% إنهن لم يبلغن أحدا بذلك، كما فضل 79% من الضحايا الذكور عدم الكشف عما تعرضوا له.

وتحدث الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كومريس لبي بي سي، مع أكثر من ألفي شخص.

طلبت بي بي سي من كومريس إجراء هذا الاستطلاع بعدما زعم عدد من السيدات تعرضهن للتحرش الجنسي من المنتج السينمائي هارفي واينستين.

وكشف رجال ونساء تعرضوا للتحرش الجنسي عن تجاربهم على وسائل التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ “أنا أيضا” لإظهار حجم المشكلة في جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك بعد اتهامات ضد واينستين من أكثر من عشرين سيدة – من بينهن الممثلات أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وروز ماكغوان.

ويصر المنتج السينمائي الأمريكي على أن علاقاته الجنسية كانت دائما بموافقة الطرف الثاني.

ووجدت الدراسة الاستقصائية، التي أجريت على 2,031 شخصا من البالغين البريطانيين، أن 37 % ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم تعرضوا للتحرش الجنسي، بدءا من تعليقات غير لائقة وصولا إلى اعتداءات جنسية فعلية، في أماكن العمل أو الدراسة.

وتعرض أكثر من ربع الأشخاص الذين شملتهم الدراسة لمضايقات في شكل نكات أو “مداعبات” غير ملائمة، وتعرض ما يقرب من واحد من بين كل سبعة أشخاص للمس بطريقة غير ملائمة.

ومن بين الذين تعرضوا للمضايقات، تعرضت امرأة من بين كل 10 نساء لاعتداء جنسي.

وكانت النساء أكثر من الرجال من حيث التعرض للتحرش الجنسي من قبل المدير في العمل – 30 % من النساء مقابل 12 % من الرجال.

وقالت امرأة من بين كل 10 نساء تعرضن للتحرش إن ذلك أدى إلى تركهن للعمل أو مكان الدراسة.

وأكدت سارة كيلكوين، من كامبريدج، لبي بي سي إنها تعرضت لاعتداء جنسي عندما كانت لا تزال في التعليم من قبل رجلين مختلفين – معلم بالمدرسة عندما كانت في سن المراهقة وبعد ذلك من أستاذ جامعي.

وتابعت: “أود أن يكشف الناس عن هذه الحيوانات المفترسة – ونحن نعلم أنه لا يوجد سوى عدد قليل منهم – لمنعهم من القيام بذلك”.