استطلاع: مصر أولى الدول العربية استخداما لفيس بوك

محمد فتحى كشف تقرير "Digital Marketing Insights 2017" والذى أطلقته شركة "E-Marketing Egypt" اليوم، بعد استطلاع رأى عينة 3.222 من مستخدمى الإنترنت فى مصر، أن مصر تأتى فى المركز الأول على مستوى الدول العربية بنحو 25% من إجمالى مستخدمى الفيس…



محمد فتحى

كشف تقرير “Digital Marketing Insights 2017” والذى أطلقته شركة “E-Marketing Egypt” اليوم، بعد استطلاع رأى عينة 3.222 من مستخدمى الإنترنت فى مصر، أن مصر تأتى فى المركز الأول على مستوى الدول العربية بنحو 25% من إجمالى مستخدمى الفيس بوك، والبالغ عددهم نحو 145 مليون مستخدم فى الدول العربية.

وعلى مستوى العالم، جاءت مصر فى المركز 11 بنحو 36 مليون مستخدم بنهاية عام 2017، وهو ما يعادل حوالى 2% من إجمالى مستخدمى الفيس بوك فى العالم، البالغ عددهم ما يزيد على ملياري مستخدم أى حوالى ربع سكان العالم، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من الفيس بوك فى الربع الثالث من عام 2017.

وحول أنماط وأشكال استخدام أدوات التواصل الاجتماعى بالتطبيق على موقع فيس بوك باعتباره أكبر شبكة اجتماعية، قال ياسر غلاب، مدير التسويق بشركة “Otlob” خلال فعاليات المؤتمر السنوى “Digital Marketing Insights 2017” إن نحو 83% من مستخدمى الفيس بوك يستخدمونه يوميا، وتشهد فترة المساء المتأخر أعلى معدلات النشاط، وهو ما أكده نحو 60% من المستخدمين.

وأضاف أن حوالى 92% من مستخدمى الفيس بوك يستخدمونه فى المقام الأول للبقاء على تواصل مع الأهل والأصدقاء، بينما يأتى اكتساب معرفة أو الحصول على نصائح بنحو 85% من المستخدمين.

وجاء التفاعل مع منشورات الأصدقاء على رأس الأنشطة التى يقوم بها مستخدمى الفيس بوك بالموقع لنحو 62%.

وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السنوى “Digital Marketing Insights 2017” والذى أصدرت شركة إيماركتينج إيجيبت من خلاله تقريرها السنوى الثامن حول رؤى التسويق الإلكترونى فى مصر، وهو التقرير الذى يهدف إلى الإسهام فى تكوين رؤية متكاملة عن كيفية التسويق عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية.