استطلاع للحكومة : 60% من المصريين يثقون أكثر في جودة المنتج المصري مقابل الأجنبي

شملت نتائج الاستطلاع في أغسطس أن 60% من المصريين يثقون بشكل أكبر في جودة المنتج المصري مقابل الأجنبي

أظهر استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن 60% من المصريين يثقون بشكل أكبر في جودة المنتج المصري مقابل الأجنبي.

وجاء سؤال الاستطلاع الذي تم توجيهه للمواطنين، (حضرتك بتثق أكتر في جودة المنتج المصري ولا المنتج المستورد/ الأجنبي؟).

وجاءت هذه النتيجة في الاستطلاع الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال شهر أغسطس الجاري، وبعض المواطنين بالعينة خلال الاستطلاع أوقفوا ثقتهم في جودة المنتجات المصرية والأجنبية على بعض الأمور في مقدمتها نوع المنتج وجودته.

وشملت نتائج الاستطلاع في أغسطس أن 60% من المصريين يثقون بشكل أكبر في جودة المنتج المصري مقابل الأجنبي، فيما قال 21% أنهم يثقون أكثر في المنتج الأجنبي أو المستورد ، و9% قالوا في إجاباتهم “على حسب”، فيما لم يحدد 11% رأيهم.

وأجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نفس الاستطلاع في 18 و 19 يوليو ، وجاءت النتائج تقريبا متشابهة حيث قال 58% و60% في الاستطلاعين أنهم يثقون أكثر بالمنتج المصري .

وقال 19% و 17% أنهم يثقون أكثر بالمنتج المستورد الأجنبي ، و13% قالوا “على حسب”.