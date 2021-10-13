لايف

استطلاع للحكومة: 59.8% يؤيدون حضور الطلاب داخل المدارس بالعام الدراسي

بهدف التعرف على آراء المواطنين عن مدى تأييدهم لحصول الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً على لقاح فيروس "كورونا"
صفية حمدي 3:24 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 3:24 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي، بهدف التعرف على آراء المواطنين عن مدى تأييدهم لحصول الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً على لقاح فيروس “كورونا”.

اتضح في نتائج الاستطلاع أن النسبة الكبرى من المبحوثين في استطلاعي يوليو 41.6%، وسبتمبر40.7% لعام 2021 يؤيدون ذلك.

في حين عارض 15.2% و16% على التوالي تطعيم هذه الفئة العمرية، وأوقف 12% في الاستطلاع الأخير تأييدهم لحصول الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا على اللقاح على بعض الاعتبارات، كان من أهمها أن يكون الحصول على اللقاح مفيدًا، وآمنًا لهم.

اقرأ أيضا  عقوبات الملصق الإلكتروني.. سحب 3034 رخصة سيارة مخالفة في يوم

ونوه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه بعد تطعيم عدد لا بأس به من سكان العالم من البالغين (18 سنة فأكثر)، بدأ التفكير عالمياً في تلقيح الأطفال أيضًا، خاصة بعد أن وافقت هيئة الدواء الأوروبية على تطعيم الأطفال ما بين 12 و17 عاماً ببعض لقاحات فيروس “كورونا”.

ومن ناحية أخرى، تناول الاستطلاع أيضاً التعرف على آراء المواطنين في قرار حضور الطلاب خلال العام الدراسي الحالي من داخل المدارس، مع تفعيل نظام الحضور والغياب خلال العام.

اقرأ أيضا  منظمة الصحة توصي بضرورة تلقيح 40٪ من سكان العالم بحلول نهاية العام الجاري

وذكر أن غالبية المواطنين أبدوا تأييدهم للقرار وذلك بنسبة 59.8%، كما أيده مواطنون آخرون ولكن مع وجود بعض الشروط لديهم وذلك نسبة 11%  .

وكان أهم هذه الشروط: تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس، ومتابعة انتشار الفيروس بين الطلاب، مقابل 16.8% أبدوا اعتراضهم عليه، و12.4% لم يحدد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية 1% لطلاب شمال سيناء

صفية حمدي 3:20 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

درجات الحرارة غدا.. أمطار على شمال الدلتا والقاهرة تسجل 32 للعظمي وأسوان 42

عصام عميرة 3:00 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

الصحة : إصابة 14 مواطناً باختناقات في حريق بإحدى قاعات مهرجان الجونة (صور)

المرسي عزت 2:59 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

لحماية المستهلكين.. الداخلية تشن حملات على المصانع والمخازن العشوائية بالشرقية

أماني عوض 1:44 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

الحماية المدنية تنقذ طفلًا أغلق على نفسه باب الشقة في القطامية

أماني عوض 1:17 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

سحب 3535 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال يوم

أماني عوض 1:06 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21